مطاردة بوليسية تنتهي بمأساة في لوس أنجلوس

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب رابع بجروح خطيرة، بعدما اصطدمت سيارة بجدار خرساني خلال مطاردة للشرطة في مقاطعة بولاية الأميركية، فجر السبت 7 تشرين الثاني.

وبحسب بيان لشرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا، بدأت المطاردة بعد الساعة الرابعة صباحاً بقليل، عندما حاول عناصر الشرطة توقيف سيارة " كورولا" حمراء تعود لعام 2011، كانت تسير بطريقة غير آمنة على "إنترستيت 10"، وعلى متنها السائق وثلاثة ركاب.

وأفادت الشرطة بأن السائق لم يمتثل لأوامر التوقف، وفرّ بسرعة عالية، قبل أن يغادر الطريق السريع عند مخرج شارع فرانسيسكيتو في منطقة بالدوين بارك. وعند محاولته اجتياز منعطف على المنحدر، فقد السيطرة على السيارة واصطدم بجدار خرساني.

وذكر تقرير نشره موقع "People" أن عناصر الشرطة قدموا الإسعافات الأولية للركاب الأربعة، الذين عُثر عليهم فاقدين للوعي. وأُعلن عن وفاة السائق، وهو رجل لم يُكشف عن عمره، في مكان الحادث.

ونُقل راكبان يبلغان 20 عاماً إلى مستشفيات محلية، حيث توفي أحدهما متأثراً بجروحه، فيما توفيت الراكبة الرابعة بعد نقلها إلى المستشفى.

ولم تكشف السلطات عن هويات الضحايا، بانتظار إبلاغ ذويهم، فيما لا تزال الحادثة قيد التحقيق من جانب فرق التحقيق في الحوادث والوقائع الأمنية التابعة لقسم كاليفورنيا الجنوبي لشرطة الطرق السريعة.