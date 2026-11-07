تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مطاردة بوليسية تنتهي بمأساة في لوس أنجلوس

Lebanon 24
07-11-2026 | 16:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مطاردة بوليسية تنتهي بمأساة في لوس أنجلوس
مطاردة بوليسية تنتهي بمأساة في لوس أنجلوس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب رابع بجروح خطيرة، بعدما اصطدمت سيارة بجدار خرساني خلال مطاردة للشرطة في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، فجر السبت 7 تشرين الثاني.

وبحسب بيان لشرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا، بدأت المطاردة بعد الساعة الرابعة صباحاً بقليل، عندما حاول عناصر الشرطة توقيف سيارة "تويوتا كورولا" حمراء تعود لعام 2011، كانت تسير بطريقة غير آمنة على الطريق السريع "إنترستيت 10"، وعلى متنها السائق وثلاثة ركاب.

وأفادت الشرطة بأن السائق لم يمتثل لأوامر التوقف، وفرّ بسرعة عالية، قبل أن يغادر الطريق السريع عند مخرج شارع فرانسيسكيتو في منطقة بالدوين بارك. وعند محاولته اجتياز منعطف على المنحدر، فقد السيطرة على السيارة واصطدم بجدار خرساني.

وذكر تقرير نشره موقع "People" أن عناصر الشرطة قدموا الإسعافات الأولية للركاب الأربعة، الذين عُثر عليهم فاقدين للوعي. وأُعلن عن وفاة السائق، وهو رجل لم يُكشف عن عمره، في مكان الحادث.

ونُقل راكبان يبلغان 20 عاماً إلى مستشفيات محلية، حيث توفي أحدهما متأثراً بجروحه، فيما توفيت الراكبة الرابعة بعد نقلها إلى المستشفى.

ولم تكشف السلطات عن هويات الضحايا، بانتظار إبلاغ ذويهم، فيما لا تزال الحادثة قيد التحقيق من جانب فرق التحقيق في الحوادث والوقائع الأمنية التابعة لقسم كاليفورنيا الجنوبي لشرطة الطرق السريعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايلور سويفت وكيم كارداشيان تتصدران حفل "متحف الأكاديمية" في لوس أنجلوس
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة مظلية تنتهي بمأساة... امرأتان تسقطان من الجو
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة سائق في إسرائيل بعد محاولته دهس شرطي
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رحلة في تركيا تنتهي بمأساة... عدد القتلى والجرحى كبير (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 10:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق السريع

لوس أنجلوس

كاليفورنيا

على الطريق

المطار

تويوتا

رابعة

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:34 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-11-08
Lebanon24
02:10 | 2026-11-08
Lebanon24
01:58 | 2026-11-08
Lebanon24
00:46 | 2026-11-08
Lebanon24
23:34 | 2026-11-07
Lebanon24
23:00 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24