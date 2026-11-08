لغز وفاة رجل في كاليفورنيا... شخصان متهمان بإخفاء جثته

تسعى عائلة رجل أميركي يبلغ 39 عاماً إلى كشف ملابسات وفاته في ظروف وصفتها الشرطة بالمريبة، بعدما عُثر على جثته مخبأة داخل حاوية معدنية في شقة بمدينة باربرا في ولاية ، فيما وُجهت اتهامات إلى شخصين بإخفاء الوفاة.

وعُثر على جثة لورانس ماثيو برينن في 28 تشرين الأول، داخل شقة في حي بيتش، بعدما توجهت الشرطة إلى المكان لإجراء فحص للاطمئنان على أحد السكان، إثر تلقيها اتصالاً عند الساعة 9:37 مساءً. وأفاد عناصر الشرطة بأنهم لاحظوا ظروفاً أثارت الشبهات، ما دفعهم إلى العودة في التالي بموجب مذكرة تفتيش، حيث اكتشفوا الجثة.

وبحسب موقع "People"، كان جسد برينن ملفوفاً داخل غطاء سرير، وموضوعاً في حاوية معدنية مغلّفة بالبلاستيك. وأشارت وثائق قضائية إلى أن جينيكا مونيك أوتشوا، البالغة 45 عاماً، وكينيث يوجين تومبكينز، البالغ 43 عاماً، متهمان بإخفاء الجثة بين 23 و27 تشرين الأول، إضافة إلى التآمر لارتكاب جريمة.

وقد دفع المتهمان ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما، وأُفرج عنهما من السجن، على أن يمثلا مجدداً أمام المحكمة في 30 تشرين الثاني. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن سبب وفاة برينن أو الظروف التي أدت إليها.

وفي موازاة التحقيق، عبّرت عائلة الراحل عن حزنها، ونعته بوصفه أباً مخلصاً وأخاً محباً وصديقاً قريباً من الجميع. وقالت شقيقته جوستين كاستيو إنها لم تصدق ما أُبلغت به عن وفاة أخيها، فيما عبّرت عن أملها في أن يتذكره الناس بطيبته وصداقته للجميع.

وذكرت صفحة لجمع التبرعات أطلقتها العائلة للمساعدة في تكاليف الجنازة أن برينن كان محباً للبحر والصيد، ويحمل دائماً صنارة في شاحنته، ويضع أطفاله في مقدمة اهتماماته. وأضافت أن ضحكته كانت تملأ المكان، وأنه كان يحرص على التعامل مع كل من يلتقيه كأنه فرد من عائلته.

وقالت شقيقته إن العائلة تأمل في تحقيق العدالة، فيما لا تزال تنتظر إجابات بشأن ما حدث له.