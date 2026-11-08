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وثيقة استخباراتية تثير الجدل حول رئيس "إنفيديا".. علاقة مع مشتبه بها بالتجسس للصين؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:30
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وثيقة استخباراتية تثير الجدل حول رئيس إنفيديا.. علاقة مع مشتبه بها بالتجسس للصين؟
وثيقة استخباراتية تثير الجدل حول رئيس إنفيديا.. علاقة مع مشتبه بها بالتجسس للصين؟ photos 0
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أثارت تقارير إعلامية أميركية جدلاً واسعاً حول جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد الكشف عن وثيقة استخباراتية سرية تتناول علاقته بامرأة صينية يُشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات الصيني.
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وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «فوكس نيوز»، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشرف على إعداد مذكرة سرية حذّرت مسؤولين في إدارة دونالد ترامب من علاقة هوانغ بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة مقرها سنغافورة، يُشتبه في تورطها بأنشطة تجسس لصالح بكين.

وأشارت التقارير إلى أن المرأة كانت مرتبطة بشركة خضعت لتحقيقات بشأن تهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين، فيما أثارت علاقتها المزعومة بهوانغ مخاوف داخل الأوساط الأمنية الأميركية، خصوصاً في ظل نفوذه في السياسات المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية.

وفي المقابل، أكدت «إنفيديا» عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها يجري تحقيقاً مستقلاً في الادعاءات المتداولة.

وتأتي هذه القضية في وقت يحتدم فيه التنافس الأميركي الصيني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط خلافات بشأن تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين والدور الذي تلعبه الشركات الأميركية في هذا الملف.
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