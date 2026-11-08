وثيقة استخباراتية تثير الجدل حول رئيس "إنفيديا".. علاقة مع مشتبه بها بالتجسس للصين؟

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أثارت تقارير إعلامية أميركية جدلاً واسعاً حول جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد وثيقة استخباراتية سرية تتناول علاقته بامرأة صينية يُشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات الصيني.وبحسب ما أوردته صحيفة « تايمز» وشبكة «فوكس نيوز»، فإن الأميركي ماركو روبيو إعداد مذكرة سرية حذّرت مسؤولين في إدارة من علاقة هوانغ بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة مقرها سنغافورة، يُشتبه في تورطها بأنشطة تجسس لصالح .وأشارت التقارير إلى أن المرأة كانت مرتبطة بشركة خضعت لتحقيقات بشأن تهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى ، فيما أثارت علاقتها المزعومة بهوانغ مخاوف داخل الأوساط الأمنية الأميركية، خصوصاً في ظل نفوذه في السياسات المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية.وفي المقابل، أكدت «إنفيديا» عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأميركي تعرضا للاختراق، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها يجري تحقيقاً مستقلاً في الادعاءات المتداولة.وتأتي هذه القضية في وقت يحتدم فيه التنافس الأميركي الصيني على تقنيات ، وسط خلافات بشأن تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين والدور الذي تلعبه الشركات الأميركية في هذا الملف.