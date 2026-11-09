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أنفقت 300 دولار على عيد ميلاد كلبها... والسبب لعبة قماشية!

Lebanon 24
09-11-2026 | 05:58
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أنفقت 300 دولار على عيد ميلاد كلبها... والسبب لعبة قماشية!
أنفقت 300 دولار على عيد ميلاد كلبها... والسبب لعبة قماشية! photos 0
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أنفقت امرأة أميركية نحو 300 دولار للاحتفال بعيد ميلاد كلبها الثالث، في حفلة استثنائية اتخذت من لعبته القماشية المفضلة "Lamb Chop" محوراً لها، وشملت كعكة مخصصة وزينة صنعتها بنفسها وألعاباً جديدة.

وتعود القصة إلى الكلبة؟ لا، إلى الكلب "لوكس"، وهو من سلالة "غولدن دودل"، الذي تعلّق منذ يومه الأول في منزل صاحبته هيلاري بولز بلعبة خروف محشو كانت تعود في الأصل إلى شقيقه الأكبر "ليو".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، سرق لوكس اللعبة فور وصوله إلى المنزل وبدأ بمصّ رأسها، وهي عادة لم يتخلَّ عنها حتى بعد مرور ثلاث سنوات. وبات يبحث كل ليلة عن إحدى نسخه من اللعبة، التي تطلق عليها العائلة اسم "لامبي"، لينام وهو يمسك بها ويحرّك قوائمه كما يفعل طفل مع دميته أو غطائه المفضل.

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Hillary Bowles, Woman Spends $300 Celebrating Her Dog's Birthday

وقالت بولز، البالغة 34 عاماً، إن لوكس لم يُظهر التعلق نفسه بأي لعبة أخرى، رغم حصوله على عدد كبير منها على مر السنين، ما دفع العائلة إلى جمع مجموعة كبيرة من ألعاب "لامب تشوب".

وبدأت بولز تنظيم حفلات عيد ميلاد مستوحاة من اللعبة عندما بلغ لوكس عامه الأول، واستمرت في هذا التقليد سنوياً. أما في عيد ميلاده الثالث، الذي صادف 27 تشرين الأول، فأعدّت زينة يدوية وحوّلت بالونات عادية إلى مجسمات صغيرة تشبه اللعبة، فيما طلبت كعكة خاصة من مخبز محلي، مفضّلة ترك مهمة الخَبز للمحترفين.

وبلغت كلفة الاحتفال نحو 300 دولار، وانضم إلى المناسبة شقيقا لوكس، "ليو" و"بودي". وروت بولز أن الكلب قفز نحوها قبل أن يتوجه لاستكشاف ألعابه الجديدة، معتبرة أن ذلك كان بمثابة شكر لها.

Hillary Bowles, Woman Spends $300 Celebrating Her Dog's Birthday

ولا تقتصر احتفالات العائلة على لوكس، إذ تحرص بولز على تنظيم أعياد ميلاد مختلفة لكلابها الثلاثة بحسب اهتماماتها. فحصل "بودي"، المحب للكرات، على حفلة بطابع كرات التنس، فيما نال "ليو"، الذي يحب السباحة، احتفالاً أقيم حول المسبح.

وقالت بولز إن كلابها تمنح العائلة الكثير من السعادة، وإن الاحتفال بها هو وسيلة بسيطة لردّ جزء من هذا الحب، مؤكدة أنها تعتبرها أفراداً من عائلتها.

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