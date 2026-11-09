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احتفظت بفستان زفافها 3 عقود لابنتها... لكن المفاجأة كانت صادمة

Lebanon 24
09-11-2026 | 08:57
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احتفظت بفستان زفافها 3 عقود لابنتها... لكن المفاجأة كانت صادمة
احتفظت بفستان زفافها 3 عقود لابنتها... لكن المفاجأة كانت صادمة photos 0
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تحوّلت لحظة عائلية منتظرة إلى صدمة بعدما فتحت امرأة أميركية صندوق فستان زفافها، الذي بقي مغلقاً ومحفوظاً لأكثر من 32 عاماً، لتكتشف أن الفستان الموجود بداخله لا يعود إليها، بل إلى شقيقتها، فيما يُرجّح أن فستانها الأصلي فُقد بعدما تضرر صندوق آخر جراء فيضان.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، كانت ستايسي كوهين تحتفظ بفستان زفافها منذ عام 1992، على أمل أن ترتديه إحدى ابنتيها يوماً ما. وعندما عبّرت ابنتها ماديسون عن رغبتها في ارتدائه خلال حفل العشاء الذي يسبق زفافها المقرر في حزيران 2028، قررتا فتح الصندوق الذي لم يُمس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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Madison Cohen, Stacy Cohen Opens Wedding Dress Box After 32 Years, Only to Discover It's Not Her Gown

وكانت ستايسي قد اشترت الفستان عام 1992، وهو من تصميم كريستوس ياناكو، مصنوع من الحرير والدانتيل الفرنسي ومزيّن بتطريزات يدوية. وكانت الأم وابنتها تفكران في تعديل طوله أو تحويله إلى رداء ترتديه ماديسون خلال استعداداتها ليوم الزفاف.

لكن المفاجأة ظهرت فور فتح الصندوق، إذ وجدت المرأتان فستاناً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي ارتدته ستايسي في زفافها. وقالت ماديسون إن الصدمة الأولى تحوّلت سريعاً إلى حزن بعدما أدركتا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ بسيط.

Madison Cohen, Stacy Cohen Opens Wedding Dress Box After 32 Years, Only to Discover It's Not Her Gown

وبدأت العائلة البحث عن تفسير، لتتجه الشبهات نحو شقيقتي ستايسي، جودي وشيري. وتبيّن أن جودي استعارت فستان ستايسي لارتدائه في حفل زفافها عام 1994، قبل أن تسلّمه إلى والدتهما لتتولى تنظيفه وحفظه مهنياً.

وكشفت الصور القديمة أن الفستان الموجود في صندوق ستايسي يعود في الحقيقة إلى شقيقتها الكبرى شيري. وتعتقد العائلة أن والدتها، البالغة اليوم 86 عاماً، خلطت بين صندوقي الفستانين بعدما تولّت حفظهما في قبو منزلها، ثم أعادتهما إلى ابنتيها.

غير أن العثور على الفستان الخطأ لم يحل المشكلة، إذ تبيّن أن شيري تعرضت لفيضان قبل سنوات، وأصيب صندوق فستانها بأضرار كبيرة. وترجّح العائلة أن الفستان الذي أتلفه الفيضان كان في الواقع فستان ستايسي الأصلي.

ورغم البحث في منزل الوالدين ومنزلي الشقيقتين، لم تتمكن العائلة من العثور على الفستان المفقود حتى الآن. ومن المقرر إعادة الفستان الذي عُثر عليه إلى شيري، فيما لا تزال ستايسي تأمل في استعادة فستانها الذي احتفظت به طوال هذه السنوات.

أما ماديسون، التي لا يزال أمامها وقت حتى زفافها عام 2028، فتفكر في البحث عن فستان يشبه تصميم والدتها لمفاجأتها به، بعدما تعذّر العثور على القطعة الأصلية.

وقالت ستايسي إن عودة فستانها ستعني لها أكثر مما تستطيع التعبير عنه، معربة عن أملها في أن تتمكن ابنتها من ارتدائه ومواصلة تقليد عائلي بدأ قبل أكثر من ثلاثة عقود.

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