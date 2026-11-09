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لماذا تحتوي أسلاك الشحن على نتوءات قرب رأس التوصيل؟

Lebanon 24
09-11-2026 | 09:56
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قد يلاحظ مستخدمو الهواتف والأجهزة الإلكترونية وجود خطوط أو نتوءات متعرجة عند طرف كابل الشحن، بالقرب من موصل التوصيل، ويظن بعضهم أنها مجرد تفصيل في التصميم، لكنها تؤدي وظيفة أساسية في حماية السلك وإطالة عمره.

وبحسب موقع "News18"، فإن هذا الجزء يُعرف بنظام تخفيف الإجهاد أو الضغط (Strain Relief)، ويهدف إلى الحد من الضرر الذي قد يصيب الأسلاك نتيجة الانحناء المتكرر عند نقطة اتصال الكابل بالموصل.

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وتُعد هذه المنطقة من أكثر أجزاء الكابل عرضة للتلف، لأن السلك يتعرض عندها للثني والسحب بصورة متكررة، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تضرر الأسلاك الداخلية أو انقطاعها، حتى لو بدا الغلاف الخارجي سليماً.

وتساعد النتوءات والتصميم المرن المحيط بنقطة الاتصال على توزيع الضغط على مساحة أوسع، بدلاً من تركّزه عند نقطة واحدة، كما تسمح للكابل بالانحناء تدريجياً وتحدّ من الثني الحاد الذي يسرّع تلفه.

وفي حال غياب هذا الجزء أو ضعف تصميمه، قد يصبح الكابل أكثر عرضة للتلف عند الطرف القريب من الموصل، خصوصاً مع الاستخدام اليومي والشد المتكرر.

ويمكن أيضاً استخدام واقيات خاصة للكابلات، تُصنع عادة من السيليكون أو البلاستيك، وتُثبت قرب طرف السلك لتخفيف الضغط الناتج عن الانحناء. وتُعرف هذه الإضافات باسم Cable Protectors أو Spiral Cord Savers.

لذلك، لا تقتصر أهمية هذا التصميم على الشكل الخارجي، بل ترتبط مباشرة بمتانة كابل الشحن وقدرته على تحمّل الاستخدام المتكرر.

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مع مرور الوقت

الموصل

بلاست

السيل

ساسي

ستيك

بالا

سيلي

تابع
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