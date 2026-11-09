كانا يخططان لزفافهما في 2027... حادث سير ينهي حياة خطيبين بعد مغادرتهما قاعة احتفالات

لقي خطيبان أميركيان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين، بعد وقت قصير من مغادرتهما قاعة احتفالات في ولاية نيوجيرسي، حيث كانا يخططان لإقامة حفل زفافهما في تشرين الأول 2027.

والضحيتان هما أنطوني بيتزو، البالغ 32 عاماً، وليندسي كلارك، البالغة 33 عاماً، من مدينة وايومنغ في . ووقع الحادث قرابة الساعة 12:01 بعد منتصف ليل السبت 7 تشرين الثاني، أثناء مغادرتهما قاعة "غراند ماركيز" للاحتفالات في بلدة أولد بريدج، بحسب ما نقل موقع "People" عن في مقاطعة ميدلسكس.

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وكان الخطيبان يجلسان في المقعد الخلفي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز "فورد"، يقودها رجل يبلغ 35 عاماً، عندما حاولت السيارة الانعطاف يساراً باتجاه الطريق رقم 9، فاصطدمت بها سيارة "لكزس" على جانب السائق.

وأُعلن عن وفاة بيتزو وكلارك في مكان الحادث، فيما نُقل سائق سيارة "فورد" والراكب الجالس في المقعد الأمامي إلى المستشفى وهما يعانيان إصابات خطيرة. كذلك أُدخل سائق سيارة "لكزس"، البالغ 34 عاماً، إلى المستشفى بإصابات خطيرة.

زفاف كان مقرراً في 2027

وكان قد أعلن خطوبته في كانون الأول 2025، بعدما تقدم بيتزو لطلب يد كلارك في أجواء احتفالية أمام أضواء الزينة. ونشر حينها صورة توثق لحظة طلب الزواج، وكتب: "قلت لك عندما التقينا إنكِ الشخص المناسب، وكنت أعني ذلك. أنتِ كل شيء بالنسبة إليّ، عالمي وحبي، والآن أصبحتِ خطيبتي. أحبك كثيراً، وأنا متحمس لقضاء بقية حياتنا معاً".

وقالت ، شقيقة ليندسي، إن الثنائي كان يخطط لإقامة حفل زفاف في تشرين الأول 2027، مضيفة أنهما كانا واقعين وسيشتاق إليهما كل من عرفهما.

وكان بيتزو وكلارك قد تبنيا جروًا في تشرين الأول 2025، وأعلن بيتزو انضمامه إلى عائلتهما الصغيرة عبر صور نشرها على .

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات التصادم، وطلبت من كل من يملك معلومات بشأن الحادث التواصل مع شرطة أولد بريدج أو مكتب في مقاطعة ميدلسكس.