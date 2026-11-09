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متفرقات

مرّت بأزمات مالية صعبة جداً.. ممثلة شهيرة تتحدث بصراحة عمّا حصل معها!

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:00
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مرّت بأزمات مالية صعبة جداً.. ممثلة شهيرة تتحدث بصراحة عمّا حصل معها!
مرّت بأزمات مالية صعبة جداً.. ممثلة شهيرة تتحدث بصراحة عمّا حصل معها! photos 0
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كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن مرورها بأزمات مالية صعبة خلال مسيرتها الفنية، وصلت إلى حد جمع العملات المعدنية من أنحاء منزلها لتتمكن من شراء الطعام لأسرتها، مشيرة إلى أن الشهرة لا تعني بالضرورة الثراء أو الابتعاد عن الأزمات المادية.

 
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وفي تصريحات لصحيفة "الأيام البحرينية"، تحدثت كساب عن ثلاث مراحل عانت خلالها ضائقة مالية، الأولى في بدايات مشوارها الفني، والثانية عقب ثورة 25 يناير عام 2011، فيما كانت الأزمة الأشد خلال جائحة كورونا، مع توقف الأعمال الفنية وتراجع مصادر الدخل.

وأوضحت الفنانة المصرية أن فترة كورونا كانت الأصعب، إذ تراكمت عليها الالتزامات الأسرية والمالية، من دون امتلاك السيولة اللازمة لتغطية المصروفات الأساسية.

وكشفت أنها اضطرت حينها إلى جمع العملات المعدنية المتناثرة في المنزل لشراء الطعام، لافتة إلى أنها عجزت أيضاً عن دفع راتب مربية أطفالها لنحو 6 أشهر، إلى جانب صعوبة تسديد أقساط منزل الأسرة.

وانتقدت مي كساب الاعتقاد السائد بأن جميع الفنانين يعيشون حياة مرفهة ويمتلكون ثروات كبيرة، لمجرد ظهورهم على الشاشة أو تحقيقهم شهرة واسعة.

وأكدت أن الواقع مختلف، خصوصاً عندما تتراجع فرص العمل وتتوقف المشاريع الفنية، ما قد يضع الفنان أمام أعباء مالية كبيرة.

ورغم قسوة تلك التجارب، أشارت كساب إلى أنها لم تفقد الأمل في تجاوز أزماتها، معربة عن امتنانها لما حققته لاحقاً من نجاحات وفرص فنية ساعدتها على استعادة استقرارها المادي وتعزيز حضورها لدى الجمهور.

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