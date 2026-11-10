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انقلبت على سطحها.. نجاة مدرب طيران وطالبه في حادث طائرة في كاليفورنيا (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2026 | 02:08
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انقلبت على سطحها.. نجاة مدرب طيران وطالبه في حادث طائرة في كاليفورنيا (فيديو)
انقلبت على سطحها.. نجاة مدرب طيران وطالبه في حادث طائرة في كاليفورنيا (فيديو) photos 0
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في حادث خطير، انقلبت طائرة تدريب من طراز "سيسنا 172" على سطحها في مطار جون واين في كاليفورنيا الأميركية أثناء سيرها على المدرج بعد رحلة تدريبية، فيما نجا مدرب الطيران وطالبه.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى ان الطائرة كانت تسير خلف طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" عندما انقلبت على سطحها في مطار جون واين في كاليفورنيا، لافتة إلى أنه كان على متنها مدرب طيران وطالب، ولم يصب أي منهما بأذى.
 
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من جانبها، قالت مدرسة الطيران "أورنج كاونتي فلايت سنتر" إن السبب وراء انقلاب الطائرة كان العادم النفاث للطائرة الأخرى.

وأضافت أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع وأعادت الطائرة إلى وضعها الطبيعي باستخدام رافعة.

وذكرت "سي بي إس نيوز" أن إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في الحادث، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العادم النفاث أو الرياح هو ما تسبب في انقلاب الطائرة.
 
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