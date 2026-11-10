انقلبت على سطحها.. نجاة مدرب طيران وطالبه في حادث طائرة في كاليفورنيا (فيديو)

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Cessna-Flugzeug wird vom Abgasstrahl eines abfliegenden Passagierflugzeuges getroffen und komplett auf den Kopf gedreht.
Das Ganze passierte eben am John Wayne Airport in Orange County bei Los Angeles.
Es waren zwei Personen an Bord, aber beide kamen mit dem Schrecken davon. https://t.co/WgAGy9NLtP— GFrei.News (@GFreiNews) November 9, 2026
Cessna-Flugzeug wird vom Abgasstrahl eines abfliegenden Passagierflugzeuges getroffen und komplett auf den Kopf gedreht.
Das Ganze passierte eben am John Wayne Airport in Orange County bei Los Angeles.
Es waren zwei Personen an Bord, aber beide kamen mit dem Schrecken davon. https://t.co/WgAGy9NLtP