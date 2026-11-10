كائن بحري ضخم يُثير الجدل في مصر.. ما حقيقته؟

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أثار ظهور كائن بحري ضخم في مياه ، وثّقته مقاطع فيديو انتشرت على في مصر، اهتماماً واسعاً، قبل أن تكشف الجهات المختصة عن طبيعته المرجّحة.وأوضحت جمعية «هيبكا» أن الكائن شوهد بالقرب من «أم قمعر» شمال الغردقة، وكذلك في منطقة «سطايح» بمرسى علم، مرجّحة أن يكون حوتاً بريدياً ينتمي إلى فصيلة الركوليات، وهي من الحيتان التي تتغذى على الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة عبر تصفية المياه.من جهتها، أكدت إدارة محميات البحر الأحمر أن المنطقة شهدت على مر السنوات ظهور أنواع نادرة من الحيتان، بينها الأحدب والحوت البريدي، مشيرة إلى أن هذه المشاهدات تؤكد الأهمية البيئية للبحر الأحمر باعتباره ممراً وموطناً بحرياً لعدد من الأنواع النادرة.