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كائن بحري ضخم يُثير الجدل في مصر.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 04:22
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كائن بحري ضخم يُثير الجدل في مصر.. ما حقيقته؟
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أثار ظهور كائن بحري ضخم في مياه البحر الأحمر، وثّقته مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اهتماماً واسعاً، قبل أن تكشف الجهات المختصة عن طبيعته المرجّحة.
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وأوضحت جمعية «هيبكا» أن الكائن شوهد بالقرب من جزيرة «أم قمعر» شمال الغردقة، وكذلك في منطقة «سطايح» بمرسى علم، مرجّحة أن يكون حوتاً بريدياً ينتمي إلى فصيلة الركوليات، وهي من الحيتان التي تتغذى على الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة عبر تصفية المياه.

من جهتها، أكدت إدارة محميات البحر الأحمر أن المنطقة شهدت على مر السنوات ظهور أنواع نادرة من الحيتان، بينها الحوت الأحدب والحوت البريدي، مشيرة إلى أن هذه المشاهدات تؤكد الأهمية البيئية للبحر الأحمر باعتباره ممراً وموطناً بحرياً لعدد من الأنواع النادرة.
 
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