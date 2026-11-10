11 لعبة لا يملّها الأطفال.. خيارات تجمع بين التسلية وتنمية المهارات

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ليست الألعاب الأغلى ثمناً أو الأكثر تطوراً بالضرورة المفضلة لدى الأطفال، إذ سرعان ما يفقد بعضهم اهتمامه بالألعاب الجديدة، فيما يواصلون استخدام أخرى لفترات طويلة بفضل ما توفره من فرص للخيال والإبداع.وكشف تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" عن قائمة تضم 11 لعبة مناسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، اختيرت بناءً على تجارب شملت مئات الألعاب، مع التركيز على الخيارات التي تشجع التفكير واللعب التفاعلي.وتصدرت القائمة مكعبات البناء " دوبلو"، التي تتيح للأطفال تصميم المنازل والقلاع، إلى جانب القطع المغناطيسية التي تساعدهم على ابتكار أشكال ومجسمات مختلفة.وشملت الاختيارات أيضاً بيوت الدمى الخشبية، والمطابخ المصغرة، وألعاب إعداد الآيس كريم، التي تشجع الأطفال على تقليد أنشطة الكبار وتنمية مهارات التواصل والخيال.كما تضمنت القائمة ألعاباً تعليمية للرسم والزراعة واللعب بالماء والتعرف على الأشكال، إضافة إلى جهاز " بوكس 2" الذي يتيح الاستماع إلى القصص والأغاني بعيداً عن الشاشات.ومن بين الخيارات الأخرى قطارات خشبية مزودة بمؤثرات صوتية وضوئية، وألعاب محشوة ناعمة تناسب الأطفال الأصغر سناً.وتتراوح أسعار الألعاب المذكورة بين 12.99 و120 جنيهاً إسترلينياً، وتناسب فئات عمرية مختلفة تبدأ من 12 شهراً.وأكد التقرير أن سر استمرار اهتمام الأطفال بالألعاب يكمن في اختيار ما يمنحهم حرية الابتكار وتجربة أفكار جديدة، بدلاً من الألعاب التي تفرض طريقة واحدة للاستخدام.