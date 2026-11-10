تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

11 لعبة لا يملّها الأطفال.. خيارات تجمع بين التسلية وتنمية المهارات

Lebanon 24
10-11-2026 | 12:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
11 لعبة لا يملّها الأطفال.. خيارات تجمع بين التسلية وتنمية المهارات
11 لعبة لا يملّها الأطفال.. خيارات تجمع بين التسلية وتنمية المهارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ليست الألعاب الأغلى ثمناً أو الأكثر تطوراً بالضرورة المفضلة لدى الأطفال، إذ سرعان ما يفقد بعضهم اهتمامه بالألعاب الجديدة، فيما يواصلون استخدام أخرى لفترات طويلة بفضل ما توفره من فرص للخيال والإبداع.

وكشف تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" عن قائمة تضم 11 لعبة مناسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، اختيرت بناءً على تجارب شملت مئات الألعاب، مع التركيز على الخيارات التي تشجع التفكير واللعب التفاعلي.
Advertisement

وتصدرت القائمة مكعبات البناء "ليغو دوبلو"، التي تتيح للأطفال تصميم المنازل والقلاع، إلى جانب القطع المغناطيسية التي تساعدهم على ابتكار أشكال ومجسمات مختلفة.

وشملت الاختيارات أيضاً بيوت الدمى الخشبية، والمطابخ المصغرة، وألعاب إعداد الآيس كريم، التي تشجع الأطفال على تقليد أنشطة الكبار وتنمية مهارات التواصل والخيال.

كما تضمنت القائمة ألعاباً تعليمية للرسم والزراعة واللعب بالماء والتعرف على الأشكال، إضافة إلى جهاز "توني بوكس 2" الذي يتيح الاستماع إلى القصص والأغاني بعيداً عن الشاشات.

ومن بين الخيارات الأخرى قطارات خشبية مزودة بمؤثرات صوتية وضوئية، وألعاب محشوة ناعمة تناسب الأطفال الأصغر سناً.

وتتراوح أسعار الألعاب المذكورة بين 12.99 و120 جنيهاً إسترلينياً، وتناسب فئات عمرية مختلفة تبدأ من 12 شهراً.

وأكد التقرير أن سر استمرار اهتمام الأطفال بالألعاب يكمن في اختيار ما يمنحهم حرية الابتكار وتجربة أفكار جديدة، بدلاً من الألعاب التي تفرض طريقة واحدة للاستخدام.
مواضيع ذات صلة
مادة مسرطنة في لعبة أطفال.. تحذير للمستهلكين
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي الفوائد التي تقدمها بذور اليقطين غير التسلية؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية العراقي العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يمال يخطف الأضواء بمهاراته في مباراة غلطة سراي
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 23:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الاختيار

التركي

الترك

توني

ليغو

تيار

تركي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:21 | 2026-11-10
Lebanon24
14:00 | 2026-11-10
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10
Lebanon24
09:03 | 2026-11-10
Lebanon24
07:23 | 2026-11-10
Lebanon24
04:22 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24