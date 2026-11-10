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متفرقات

مئات الأميركيين يحاولون تحريك تمثال يزن 110 أطنان لإنقاذ رجل وهمي!

Lebanon 24
10-11-2026 | 14:00
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مئات الأميركيين يحاولون تحريك تمثال يزن 110 أطنان لإنقاذ رجل وهمي!
مئات الأميركيين يحاولون تحريك تمثال يزن 110 أطنان لإنقاذ رجل وهمي! photos 0
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شهدت مدينة شيكاغو الأميركية تجمع مئات الأشخاص حول تمثال "بوابة السحاب" الشهير، في محاولة لتحريكه مسافة 18 سنتيمتراً فقط، استجابة لدعوة انتشرت عبر الإنترنت تزعم وجود رجل محاصر داخله يحتاج إلى الإنقاذ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الحشود وهي تحاول دفع التمثال، المعروف باسم "حبة الفول"، داخل حديقة الألفية في شيكاغو، رغم وزنه الذي يصل إلى 110 أطنان.
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وبدأت القصة مع انتشار منشورات تدعو السكان إلى المشاركة في تحريك التمثال نحو اليسار، بزعم أن هذه الخطوة ستكشف فتحة سرية يمكن من خلالها الوصول إلى رجل عالق بداخله.

لكن الرواية لم تستند إلى أي دليل، إذ تبيّن أنها مجرد مزحة انتشرت عبر الإنترنت، قبل أن تتحول إلى تجمع حقيقي شارك فيه المئات.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن قصة الرجل المحاصر داخل التمثال ليست جديدة، بل سبق أن أثارت تجمعات مماثلة خلال عام 2025.

ويُعد تمثال "بوابة السحاب"، الذي صممه الفنان أنيش كابور واكتمل عام 2006، من أبرز المعالم السياحية في شيكاغو، ويتميّز بسطحه الفضي العاكس.

وانتهت المحاولة من دون أن يتحرك التمثال من مكانه، فيما تفرّق المشاركون من دون تسجيل إصابات أو أضرار.
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