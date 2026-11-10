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متفرقات

جوني ديب يعود إلى الواجهة بفيلم "Ebenezer".. اختبار جديد لنجوميته

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:00
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جوني ديب يعود إلى الواجهة بفيلم Ebenezer.. اختبار جديد لنجوميته
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يستعد النجم الأميركي جوني ديب للعودة إلى الأدوار السينمائية البارزة من خلال فيلم "Ebenezer"، في خطوة تشكّل اختباراً جديداً لنجوميته في هوليوود، بعد سنوات من الجدل الذي رافق أزمته القضائية مع زوجته السابقة آمبر هيرد.
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ويستند الفيلم إلى شخصية إبنيزر سكروج الشهيرة في رواية "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز، التي تتناول قصة رجل ثري وبخيل تتغير نظرته إلى الحياة بعد سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة خلال ليلة عيد الميلاد.

ويحظى المشروع باهتمام خاص نظراً إلى عودة ديب إلى إنتاج سينمائي بارز، بعدما أثّرت خلافاته القضائية والشخصية في مسيرته الفنية وعلاقته باستوديوهات هوليوود الكبرى.

وكان ديب قد عاد إلى الشاشة بفيلم "Jeanne du Barry" عام 2023، الذي جسّد فيه شخصية الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، في أول ظهور سينمائي كبير له عقب المحاكمة التي جمعته بهيرد.

ويمثّل "Ebenezer" محطة جديدة في مسيرة الممثل الأميركي، وسط ترقّب لمدى قدرته على استعادة حضوره الجماهيري من خلال شخصية أدبية سبق تقديمها في أعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة.
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