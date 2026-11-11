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متفرقات

تفاصيل مروّعة.. زوج يخدّر زوجته ويبيع تسجيلات الاعتداء عليها!

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:36
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تفاصيل مروّعة.. زوج يخدّر زوجته ويبيع تسجيلات الاعتداء عليها!
تفاصيل مروّعة.. زوج يخدّر زوجته ويبيع تسجيلات الاعتداء عليها! photos 0
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استمعت محكمة في مانشستر إلى تفاصيل صادمة في قضية اعتداءات جنسية وتخدير ممنهجة استمرت قرابة 20 عامًا، إذ عمد زوج بريطاني إلى تخدير زوجته من دون علمها، والسماح لرجال غرباء بالاعتداء عليها، قبل توثيق تلك الجرائم ومشاركة الصور والتسجيلات عبر منصات إلكترونية ومجموعات مشفرة مع أشخاص في بريطانيا وخارجها، وصولًا إلى ولاية تكساس الأميركية.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت المدعية العامة لويز أوكلي أمام هيئة المحلفين إن الزوج أقر بارتكاب 62 جريمة، بينها سلسلة من وقائع الاغتصاب، موضحة أنه استخدم مواقع مخصصة للبالغين وتطبيق "تيليغرام" للتواصل مع المشاركين وتنسيق الاعتداءات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تبادلوا تفاصيل بشأن تخدير الضحية، بما في ذلك سحق أقراص مهدئة وخلطها بطعامها أو شرابها لإفقادها الوعي. كما عثرت الشرطة على قطارة طبية في درج بجانب سرير الزوجية، يُشتبه في استخدامها لإعطائها جرعات التخدير.

وتُحاكم القضية حاليًا تسعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و70 عامًا، ينكرون تهم الاعتداءات الجنسية والتآمر لارتكاب الاغتصاب وهتك العرض، والتي يُزعم أنها وقعت داخل منزل العائلة في مدينة ستوكبورت بين عامي 2015 و2025.

وتشمل قائمة المتهمين مسعفًا ومدرب كرة قدم للناشئين وسائق سيارة أجرة ومندوب مبيعات وميكانيكيًا. في المقابل، اعترف أربعة رجال آخرين، بينهم رئيس تنفيذي سابق لنادٍ رياضي، بارتكاب جرائم اعتداء جنسي مرتبطة بالقضية.

وأشار الادعاء إلى أن الزوج كان يعرض تسجيلات لزوجته وهي فاقدة الوعي مقابل أموال تُدفع بالعملات الرقمية، ومنها "بيتكوين". ومن المقرر أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، للاستماع إلى الشهادات واستكمال فحص الأدلة الرقمية.

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