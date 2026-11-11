أثناء عبورهما الطريق.. سيارة مسرعة تودي بحياة مسن وحفيده

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لقي رجل مسن وحفيده مصرعهما في حادث سير مروّع بمدينة الموصل العراقية، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق.
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ووقع الحادث في حي الوحدة، بالجانب الأيسر من المدينة، حيث كان الرجل يعبر أحد الشوارع الرئيسية برفقة حفيده، قبل أن تدهسهما السيارة، ما أدى إلى وفاتهما على الفور متأثرين بقوة الاصطدام.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر محلي أن قوة أمنية عملت على نقل جثتي الضحيتين، في ما فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث. وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء بين الأهالي، الذين طالبوا بتركيب مطبات نظامية وتعزيز الرقابة للحد من السرعة داخل الأحياء السكنية.
ويأتي ذلك بعد أيام من حادث سير مروّع في محافظة كركوك، أودى بحياة طبيب وزوجته وابنته، فيما أُصيب اثنان من أبنائه.