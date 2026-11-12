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عملية جراحية معقدة تنجح في فصل توأم سيامي بعمر 40 يوماً

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:15
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عملية جراحية معقدة تنجح في فصل توأم سيامي بعمر 40 يوماً
عملية جراحية معقدة تنجح في فصل توأم سيامي بعمر 40 يوماً photos 0
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نجح أطباء في ماليزيا في فصل توأم سيامي ذكرين وُلدا قبل أوانهما وكانا ملتصقين عند أسفل الظهر، وذلك خلال عملية جراحية معقدة أُجريت عندما كان عمرهما 40 يوماً، في إنجاز طبي وصفته المستشفى بأنه من العمليات الدقيقة وعالية الخطورة.

وأفادت صحيفة "The Independent" بأن الجراحة أُجريت في مستشفى صباح للنساء والأطفال في 17 أيلول، فيما لا يزال الطفلان يخضعان للمراقبة ويتلقيان رعاية طبية متخصصة.

وُلد التوأم بحالة نادرة تُعرف باسم "Pygopagus"، وتعني التصاقهما من الجهة الخلفية، مع امتداد الاتصال إلى أسفل العمود الفقري والعجز والحوض.

وكان الأطباء يخططون في البداية لإجراء عملية الفصل عندما يبلغ الطفلان أربعة إلى ستة أشهر، لإتاحة الوقت أمام استقرار وضعهما الصحي. لكن أحدهما بدأ يحتاج إلى دعم تنفسي إضافي خلال وجوده في وحدة العناية بحديثي الولادة، ما دفع الفريق الطبي إلى تقديم موعد الجراحة، في ظل الضغط الفسيولوجي على الأجهزة المشتركة بين الطفلين.

وشملت العملية فصل الأجزاء المشتركة من الأمعاء السفلية والجهاز البولي، ثم إعادة بناء قاع الحوض وإنشاء فتحتي شرج منفصلتين وترميم المسالك البولية لكل طفل.

كما تولّى جراحو الأعصاب تحديد مسارات الأعصاب وفصلها بعناية في منطقة العجز، بهدف حماية وظيفة الحبل الشوكي والحفاظ على قدرة الطفلين على تحريك ساقيهما.

وشارك في العملية فريق طبي متعدد الاختصاصات من مستشفى صباح للنساء والأطفال، ومستشفى تونكو عزيزة في كوالالمبور، والمستشفى العام في ساراواك.

ونقلت الصحيفة عن المستشفى قوله إن نجاح عمليتي فصل معقدتين خلال فترة قصيرة يعكس التزام الفرق الطبية المحلية وقدراتها السريرية. وكان المستشفى قد نجح في تموز الماضي في فصل توأم سيامي أنثيين وُلدتا قبل أوانهما، وكانتا تعانيان مشكلات في القلب والكلى.

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