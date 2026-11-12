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مأساة في الولايات المتحدة... طفلان ضحيتا اصطدام سيارة بقطار

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:02
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مأساة في الولايات المتحدة... طفلان ضحيتا اصطدام سيارة بقطار
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لقي طفلان مصرعهما، وأصيب سائق بجروح خطيرة، بعدما اصطدم قطار تابع لشركة "أمتراك" بسيارة كانا يستقلانها في ولاية إلينوي الأميركية، صباح الأربعاء 11 تشرين الثاني.

ووقع الحادث قرابة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، عند تقاطع للسكك الحديدية على طريق وولف في بلدة ويسترن سبرينغز، عندما اصطدم القطار المتجه غرباً بالسيارة الموجودة على المسار.

وأفادت صحيفة "People" بأن الطفلين كانا من تلامذة المرحلة الابتدائية في منطقة مدارس "بليزنتديل 107"، فيما نُقل سائق السيارة إلى المستشفى وهو يعاني إصابات خطيرة. ولم تكشف السلطات عن اسمي الطفلين أو عمريهما احتراماً لعائلتهما.

من جهتها، أعلنت إدارة المنطقة التعليمية أن الطفلين من طلابها، معربة عن حزنها العميق، ومؤكدة أن فريق الاستجابة للأزمات والمستشارين سيقدمون الدعم للتلامذة والعاملين في المدرسة لمساعدتهم على التعامل مع تداعيات الحادث.

وبحسب السلطات المحلية، تشير المعلومات الأولية إلى أن حواجز التقاطع كانت تعمل ومنخفضة عند وقوع الاصطدام، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق بمشاركة شرطة ولاية إلينوي وشركة "مترا".

ولم يُسجّل وقوع إصابات بين ركاب القطار وأفراد طاقمه، وعددهم 35 شخصاً، وقد جرى إجلاؤهم ونقلهم بوسائل بديلة. وأدى الحادث إلى تعليق حركة القطارات على خط "BNSF" لساعات، وإلغاء عدد من الرحلات، فيما أُغلقت بعض التقاطعات القريبة خلال التحقيق.

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