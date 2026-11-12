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سمكة صفراء نادرة تُربك العلماء في نيويورك... والمفاجأة في حالتها الصحية

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:04
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سمكة صفراء نادرة تُربك العلماء في نيويورك... والمفاجأة في حالتها الصحية
سمكة صفراء نادرة تُربك العلماء في نيويورك... والمفاجأة في حالتها الصحية photos 0
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عثر علماء أحياء في ميناء أوسويغو بولاية نيويورك الأميركية على سمكة نادرة ذات لون أصفر برتقالي لافت، خلال مسح ميداني أُجري في تشرين الأول لمراقبة الأنواع المائية الغازية، لكن الفحص الأولي كشف أن السمكة تعاني أيضاً من نقص حاد في الوزن وتبدو في حالة صحية سيئة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، فإن السمكة تنتمي إلى نوع "البربوط" (Burbot)، وهو من الأنواع المحلية في منطقة البحيرات العظمى، وقد اكتشفها فريق من هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية خلال عملية رصد اعتيادية في ميناء أوسويغو.

ويعود لونها غير المألوف إلى حالة جينية نادرة تُعرف باسم "الزانثوكرومية" (Xanthochromism)، تؤدي إلى تثبيط التصبّغ الطبيعي، فتمنح جسم السمكة لوناً أصفر أو برتقالياً. وتُعد هذه الحالة أقل شيوعاً لدى الأسماك البرية من المهق أو فرط التصبّغ الداكن.

ولا تقتصر غرابة الاكتشاف على لون السمكة، إذ إن أعداد هذا النوع في بحيرة أونتاريو منخفضة جداً، كما أنه يعيش عادة في المياه الأعمق والأكثر برودة، ما يجعل العثور عليه في الميناء أمراً غير مألوف. وأشارت الهيئة إلى أن هذه المرة الأولى التي يُسجّل فيها وجود سمكة بربوط خلال مسح للأسماك في ميناء أوسويغو، رغم أن صيادين أفادوا سابقاً باصطياد عدد قليل منها في المنطقة.

وخلال فحص السمكة، لاحظ علماء أحياء تابعون للمسح الجيولوجي الأميركي أنها هزيلة جداً وتبدو في وضع صحي متدهور، ما دفع الباحثين إلى إرسالها إلى كلية الطب البيطري في جامعة كورنيل لإجراء تحاليل إضافية.

ويأمل العلماء أن تساعد نتائج الفحوص في فهم الحالة الصحية لأعداد سمك البربوط في منطقة البحيرات العظمى، ولا سيما في ظل استمرار التحديات التي تواجه هذا النوع.

ولفتت المجلة إلى أن العثور على السمكة جاء خلال برنامج تابع لهيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية للكشف المبكر عن الأنواع المائية الغازية ومراقبتها، ويعتمد على عمليات مسح في الموانئ والأنهار والمسطحات المائية، باستخدام وسائل متعددة لرصد الأنواع التي قد تكون موجودة بأعداد قليلة.

ورغم أن السمكة المكتشفة من الأنواع المحلية وليست غازية، فإن العثور عليها يعكس قدرة برنامج المراقبة على اكتشاف أنواع نادرة قد يصعب رصدها، وهي قدرة تكتسب أهمية خاصة في التعامل مع الأنواع الغازية قبل انتشارها واستقرارها في بيئات جديدة.

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