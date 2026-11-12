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متفرقات

"معجزة" وسط مأساة بروكلين… إنقاذ امرأة حامل من تحت الأنقاض

Lebanon 24
12-11-2026 | 13:57
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معجزة وسط مأساة بروكلين… إنقاذ امرأة حامل من تحت الأنقاض
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تمكنت فرق الإنقاذ الأميركية من انتشال امرأة حامل في شهرها السادس من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في منطقة فلاتبوش بحي بروكلين في نيويورك، في عملية إنقاذ مؤثرة جاءت وسط مأساة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
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ووقع الانهيار عصر الأربعاء، عندما انهار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق داخل ورشة بناء مجاورة، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، بينهم عناصر من فرق الإطفاء.

ووفق وسائل إعلام أميركية، أمضى زوج المرأة ساعات أمام موقع الحادث، محاولاً معرفة مصير زوجته التي كانت عالقة تحت الركام، قبل أن يتلقى نبأ إنقاذها حية بعد نحو ساعتين ونصف من الانهيار.

وانهار الزوج باكياً من شدة الفرح، معرباً عن امتنانه لفرق الإنقاذ، فيما نُقلت زوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشارك نحو 250 عنصراً من فرق الإطفاء والإسعاف في عمليات البحث، مستخدمين الكلاب المدرّبة والمعدات المتخصصة للوصول إلى العالقين، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

من جهته، أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني استمرار عمليات الإنقاذ، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد أسباب الانهيار، خصوصاً أن المبنى كان ملاصقاً لموقع تجري فيه أعمال حفر وبناء.
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