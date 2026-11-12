ساق برونزية عمرها 1800 عام تكشف أسرار الوجود الروماني في اسكتلندا

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كشفت أبحاث أثرية حديثة أن ساقاً برونزية مذهّبة، يعود تاريخها إلى نحو 1800 عام، قد تغيّر التصورات التاريخية عن الوجود في ، بعدما تبيّن أنها كانت على الأرجح جزءاً من تمثال ضخم للإمبراطور أنطونيوس .وعُثر على القطعة عام 1820 قرب بلدة هاويك جنوبي اسكتلندا، وكان يُعتقد أنها نُهبت من ، لكن دراسات حديثة ترجّح أن التمثال أُقيم في اسكتلندا نفسها نحو عام 140 ميلادية.وأوضح عالم الآثار فريزر هانتر أن الساق فُككت بعناية، ما يرجّح أن أزالوا التمثال خلال انسحابهم من المنطقة، بدلاً من تعرضه للتدمير أو النهب.ويشير الاكتشاف إلى أن النفوذ الروماني شمال سور هادريان كان أوسع مما كان يُعتقد، إذ تمركز آلاف الجنود الرومان في جنوب اسكتلندا وشرقها، ما يعزز الأدلة على التأثير العسكري والثقافي للإمبراطورية الرومانية في المنطقة.