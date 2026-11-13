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منوعات

رحلة جوية تحوّلت إلى سلسلة شكاوى... حشرة في الطعام وتلف في الأمتعة

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:16
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رحلة جوية تحوّلت إلى سلسلة شكاوى... حشرة في الطعام وتلف في الأمتعة
رحلة جوية تحوّلت إلى سلسلة شكاوى... حشرة في الطعام وتلف في الأمتعة photos 0
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واجه أحد ركاب شركة الطيران الهندية "إير إنديا" مشكلتين خلال رحلة واحدة، بعدما قال إنه عثر على حشرة نافقة داخل الوجبة التي قُدّمت له على متن الطائرة، قبل أن يكتشف لاحقاً تعرض حقيبته لأضرار أثناء نقلها، مطالباً الشركة بإعادة كامل ثمن التذكرة وتعويضه بمبلغ 25 ألف روبية هندية.

وبحسب موقع "نيوز18"، تعود الواقعة إلى الرحلة AI 2998 التي انطلقت من مدينة أمريتسار إلى مومباي في 11 تشرين الثاني. ونشر الراكب، أكاش بريت، صوراً ومقاطع فيديو على منصة "إكس"، قال إنها توثّق وجود الحشرة داخل وجبته، مطالباً الشركة بالتحقيق في الحادثة وتقديم رد خطي خلال 48 ساعة.

وردّت "إير إنديا" على منشوره، مؤكدة أنها تحقق في الشكوى.

لكن المشكلة لم تتوقف عند الوجبة، إذ أفاد الراكب بأنه اكتشف، بعد وصوله إلى الدوحة، تعرض حقيبته ذات العجلات للتلف أثناء النقل. ونشر منشوراً آخر عبّر فيه عن استيائه من وقوع الحادثتين خلال الرحلة نفسها، متسائلاً عن عدد المشكلات التي يمكن أن يواجهها المسافر في رحلة واحدة.

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وفي حين أكدت الشركة أنها تتابع الشكوى المتعلقة بالطعام، لم يتضمن المنشور المتداول رداً محدداً منها على مسألة تلف الحقيبة.

وأعادت مطالبة الراكب بتعويض قدره 25 ألف روبية تسليط الضوء على شكاوى سابقة ضد الشركة، إذ سبق أن صدرت قرارات عن هيئات حماية المستهلك ألزمت "إير إنديا" بدفع المبلغ نفسه في قضايا مرتبطة بتقصير في الخدمات، شملت مشكلات في المقاعد وأنظمة الترفيه والتعامل مع الأمتعة.

ولا تزال نتائج التحقيق في واقعة الوجبة، وكذلك موقف الشركة من الشكوى المتعلقة بالحقيبة، غير معلنة.

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