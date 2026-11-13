رحلة جوية تحوّلت إلى سلسلة شكاوى... حشرة في الطعام وتلف في الأمتعة

واجه أحد ركاب "إير إنديا" مشكلتين خلال رحلة واحدة، بعدما قال إنه عثر على حشرة نافقة داخل الوجبة التي قُدّمت له ، قبل أن يكتشف لاحقاً تعرض حقيبته لأضرار أثناء نقلها، مطالباً الشركة بإعادة كامل ثمن التذكرة وتعويضه بمبلغ 25 ألف .

وبحسب موقع "نيوز18"، تعود الواقعة إلى الرحلة AI 2998 التي انطلقت من مدينة أمريتسار إلى مومباي في 11 تشرين الثاني. ونشر الراكب، أكاش ، صوراً ومقاطع فيديو على منصة "إكس"، قال إنها توثّق وجود الحشرة داخل وجبته، مطالباً الشركة بالتحقيق في الحادثة وتقديم رد خطي خلال 48 ساعة.

وردّت "إير إنديا" على منشوره، مؤكدة أنها تحقق في الشكوى.

لكن المشكلة لم تتوقف عند الوجبة، إذ أفاد الراكب بأنه اكتشف، بعد وصوله إلى ، تعرض حقيبته ذات العجلات للتلف أثناء النقل. ونشر منشوراً آخر عبّر فيه عن استيائه من وقوع الحادثتين خلال الرحلة نفسها، متسائلاً عن عدد المشكلات التي يمكن أن يواجهها المسافر في رحلة واحدة.

@@airindia Found an insect in the in-flight meal on AI 2998 (Amritsar–Mumbai), 11 Nov 2026. This is unacceptable! We have photographic evidence. Demanding a full ticket refund + ₹25,000 compensation. Please investigate and provide a written response within 48 hours. #AirIndia https://t.co/RACNlFiI9q — AKASH PREET (@imAKASHPREET) November 11, 2026 Advertisement

وفي حين أكدت الشركة أنها تتابع الشكوى المتعلقة بالطعام، لم يتضمن المنشور المتداول رداً محدداً منها على مسألة تلف الحقيبة.

وأعادت مطالبة الراكب بتعويض قدره 25 ألف روبية تسليط الضوء على شكاوى سابقة ضد الشركة، إذ سبق أن صدرت قرارات عن هيئات حماية المستهلك ألزمت "إير إنديا" بدفع المبلغ نفسه في قضايا مرتبطة بتقصير في الخدمات، شملت مشكلات في المقاعد وأنظمة الترفيه والتعامل مع الأمتعة.

ولا تزال نتائج التحقيق في واقعة الوجبة، وكذلك موقف الشركة من الشكوى المتعلقة بالحقيبة، غير معلنة.