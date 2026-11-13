كانت في طريقها إلى مباراة كرة قدم... حادث سير ينهي حياة مراهقة

قُتلت طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ 16 عاماً، فيما أُصيبت صديقتها بجروح حرجة، إثر حادث سير متعدد المركبات وقع في ولاية الأميركية، بينما كانتا في طريقهما إلى مباراة كرة قدم مدرسية برفقة أصدقاء.

وبحسب موقع "People"، وقع الحادث قرابة الساعة 6:45، عند Georgia 1 مع Five Notch Road.

وأفادت المعلومات التي نقلها الموقع عن شرطة ولاية جورجيا، أن سيارة من طراز " " موديل 2007 كانت تسير غرباً على طريق Five Notch Road، قبل أن تعبر الطريق Georgia 1 وتصطدم بها سيارة "شيفروليه تاهو" موديل 2015 من جهة الركاب، ما أدى إلى دفعها خارج الطريق.

وبعد الاصطدام، توقفت سيارة "التاهو" في ، ما دفع مركبة ثالثة إلى التخفيف لتفاديها، قبل أن تصطدم بها سيارة ، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقُتلت هيفن إنكمان، التي كانت تجلس في مقعد الراكب داخل السيارة، فيما نُقلت صديقتها ستيل، البالغة أيضاً 16 عاماً والتي كانت تقود المركبة، إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وكانت الفتاتان، بحسب حملة تبرعات أُطلقت لمساعدة عائلة إنكمان، في طريقهما إلى مباراة كرة قدم في مدرستهما للاستمتاع بها مع أصدقائهما عندما وقع الحادث.

وجاء في صفحة جمع التبرعات أن إنكمان، رغم بلوغها 16 عاماً فقط، كان أمامها مستقبل مليء بالآمال والأحلام والذكريات التي لم تتح لها فرصة عيشها، مشيرة إلى أن فقدان طفل بصورة مفاجئة مأساة لا ينبغي لأي عائلة أن تمر بها.

من جهتها، عبّرت مجموعة "Heard County Brave Nation"، التي تدعم مجتمع مدرسة مقاطعة هيرد الثانوية، عن حزنها لوفاة إنكمان، وأعلنت تضامنها مع عائلتي الفتاتين، داعية أفراد المجتمع إلى تقديم الدعم لهما في هذه الظروف الصعبة.