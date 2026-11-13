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حادثة مروّعة.. انهارت في التمرين وفقدت ساقها

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:28
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عادت لاعبة كرة الطائرة الأميركية ديليلا منديز (14 عاماً) إلى منزلها في ولاية أريزونا لمتابعة تعافيها، بعدما أدى انهيارها المفاجئ خلال تمرين إلى خضوعها لجراحة طارئة في القلب وبتر الجزء السفلي من ساقها اليسرى، بحسب مجلة "بيبول" نقلاً عن موقع "أريزونا فاميلي".
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وكانت ديليلا، الطالبة في السنة الأولى بمدرسة "كاسا غراندي يونيون" الثانوية، تتدرّب حين شعرت فجأة بدوار وصعوبة في التنفس قبل أن تنهار على أرض الملعب، ليكتشف الأطباء لاحقاً أنها مصابة بمرض قلبي لم تكن تعلم به. وقالت: "لم أستطع التقاط أنفاسي، وشعرت بالدوار في الوقت نفسه".

واعتقدت والدتها روزي منديز في البداية أن ابنتها ربما تعاني من الجفاف، قبل أن يتحوّل قلقها إلى خوف، قائلة: "ظننت أنه مجرد جفاف أو شيء بسيط، ولم أفكر في أمر خطير حتى أخبروني أنه لا يوجد نبض".

60 يوماً في المستشفى
ونُقلت ديليلا إلى مستشفى محلي، ثم جواً إلى مستشفى "فينيكس" للأطفال، حيث وُضعت على جهاز القلب والرئة الاصطناعي لإبقائها على قيد الحياة، قبل أن تخضع لجراحة عاجلة. لكن مضاعفات تتعلق بجلطات دموية ومشكلات في الدورة الدموية دفعت الأطباء إلى بتر الجزء السفلي من ساقها اليسرى.

وقالت والدتها: "إنها مقاتلة. مرّت بالكثير، وفاجأتني بقوتها في كل شيء، خصوصاً ساقها. كان من الصعب جداً عليّ أن أخبرها بذلك".

وبعد 60 يوماً في المستشفى، عادت ديليلا إلى منزلها، لكن رحلة تعافيها لم تنتهِ بعد، إذ ستحتاج إلى مواعيد طبية متواصلة وإعادة تأهيل للتكيّف مع الحياة بعد البتر.

حلم المنحة الجامعية
وكانت ديليلا تحلم بالحصول على منحة جامعية في كرة الطائرة، وتأمل اليوم أن تتعلّم المشي بساق اصطناعية وتعود إلى الملعب، قائلة: "سيكون الأمر صعباً، لكنني أعتقد أنني أستطيع تجاوزه. أريد أن أتعلّم المشي مجدداً بساق اصطناعية وأن أفعل كل ما كنت أفعله". وأضافت والدتها: "أؤمن بأنها قوية، وأثبتت لنا ذلك. أعتقد أنها ستعود إلى الملعب، وسأكون فخورة بها جداً".

وأُطلقت حملة تبرعات عبر منصة "غو فاند مي" لدعم روزي، الأم العزباء لخمسة أطفال التي توقفت عن العمل لملازمة ابنتها في المستشفى، وكتب منظموها: "عادت إلى المنزل. إنها تتعافى. إنها مقاتلة، وتستحق أن تعرف أن مجتمعها يقف خلفها".
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