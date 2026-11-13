السجن 30 عاماً لطالب هندي استغل أكثر من 70 فتاة جنسياً في بريطانيا

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قضت محكمة بريطانية بسجن طالب هندي لمدة 30 عاماً، بعد إدانته باستغلال أكثر من 70 فتاة قاصراً عبر الإنترنت، من خلال انتحال شخصية مراهق وابتزاز ضحاياه بصور ومقاطع خاصة.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المدان بلال قاضي، البالغ 27 عاماً، استخدم تطبيقات بينها " " ومنصة الألعاب " "، منتحلاً شخصية فتى بريطاني يُدعى "ريس"، لإقامة علاقات وهمية مع فتيات تراوحت أعمارهن بين 10 و17 عاماً.وكان قاضي يوهم ضحاياه بوجود علاقات عاطفية، قبل أن يدفعهن إلى إرسال صور ومقاطع حميمة، ثم يهدد بنشرها إذا رفضن الاستجابة لمطالبه.وامتدت الجرائم بين عامي 2021 و2025، فيما كشفت التحقيقات، التي شاركت فيها 28 جهة شرطية بريطانية، عن احتمال ارتفاع عدد الضحايا إلى 180 فتاة.وكان المتهم يدرس الدكتوراه في ، قبل أن توقفه السلطات في عام 2023. وقد أقرّ بارتكاب 37 جريمة جنسية، لتصدر محكمة حكمها بسجنه 30 عاماً.وبدأت القضية بعدما تقدمت إحدى الضحايا بشكوى إلى الشرطة عام 2021، عقب تسريب صور خاصة بها، ما فتح الباب أمام تحقيق واسع كشف حجم الانتهاكات التي ارتكبها المدان عبر الإنترنت.