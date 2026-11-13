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برجك اليوم

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:00
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الحمل
قد يحمل اليوم فرصة للتفكير بخطوة مهنية جديدة أو إعادة النظر في مشروع لم يحصل على الاهتمام الكافي. لا تتسرع في اتخاذ القرارات، فالتفاصيل الصغيرة قد تصنع فرقاً كبيراً.
الثور
 يوم مناسب لمراجعة خططك والبحث عن حلول لمسألة كانت تعيق تقدمك. وقد تحصل على معلومة تساعدك في اتخاذ قرار مهم خلال الفترة المقبلة.
الجوزاء
 قد تتلقى اتصالاً أو رسالة تفتح أمامك احتمالاً جديداً، خصوصاً إذا كنت تفكر في تغيير مجال العمل أو خوض تجربة مختلفة. استثمر مهاراتك في التواصل.
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السرطان
 تحتاج إلى الابتعاد عن الضغوط والتفكير بهدوء في خطواتك المقبلة. قد تظهر فرصة لإعادة التواصل مع شخص يمتلك خبرة يمكن أن تفيدك.
يحمل اليوم فرصة لإظهار قدراتك والحصول على تقدير من المحيطين بك. وقد تفكر في إطلاق فكرة جديدة أو تطوير مشروع شخصي.
 قد تنشغل بالتخطيط للمستقبل وإعادة ترتيب بعض الأولويات. لا تقلل من قيمة الخطوات الصغيرة، فقد تقودك إلى نتائج مهمة.
الميزان
قد تظهر أمامك فرصة للتعاون أو التواصل مع أشخاص جدد، وربما تحصل على معلومات تساعدك في تطوير مسارك المهني.
 قد يكون اليوم مناسباً لاتخاذ خطوة طال انتظارها أو التفكير في تغيير بعض الظروف المهنية. لا تتردد في البحث عن خيارات جديدة إذا شعرت بأنك بحاجة إلى التطور.
القوس 
لديك رغبة في التغيير والانطلاق نحو أهداف جديدة. قد يكون اليوم مناسباً للتخطيط لمشروع أو التفكير في فرصة عمل خارج إطارك المعتاد.
الجدي
 قد تفكر بجدية في مستقبلك الوظيفي وتبحث عن خطوات تمنحك استقراراً أكبر. وربما تظهر فرصة تستحق الدراسة خلال الفترة المقبلة.
الدلو
يوم يحمل أفكاراً جديدة ورغبة في تجربة أساليب مختلفة. وقد تتلقى اقتراحاً أو تسمع عن فرصة تستحق المتابعة.
 قد يساعدك حدسك على فهم بعض الأمور التي كانت غير واضحة، لكن من المهم الاستناد إلى المعلومات والوقائع قبل اتخاذ أي قرار.
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الأسد

الجوز

القوس

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