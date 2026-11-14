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بعد أكثر من 20 عاماً... تنفيذ حكم الإعدام بأب قتل أطفاله الثلاثة وقطع رؤوسهم

Lebanon 24
14-11-2026 | 15:15
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بعد أكثر من 20 عاماً... تنفيذ حكم الإعدام بأب قتل أطفاله الثلاثة وقطع رؤوسهم
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نفذت ولاية تكساس الأميركية حكم الإعدام بحق جون ألين روبيو، المدان بقتل ثلاثة أطفال وقطع رؤوسهم في جريمة وقعت قبل أكثر من عقدين، بينهم طفلته التي لم يتجاوز عمرها شهرين.

وأُعلن عن وفاة روبيو، البالغ 46 عاماً، عند الساعة 6:47 مساء الخميس 12 تشرين الثاني، بعد حقنه بجرعة قاتلة في سجن ولاية تكساس بمدينة هانتسفيل، وفق ما أوردته صحيفة "بيبول"، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس".

وكان روبيو يبلغ 23 عاماً عندما أقدم، مع زوجته بحكم الأمر الواقع أنجيلا كاماشو، في 11 آذار 2003، على طعن ثلاثة أطفال وقطع رؤوسهم داخل مجمع سكني في مدينة براونزفيل. والضحايا هم طفلته ماري جين، البالغة شهرين، وابنه جون إستيبان، البالغ عاماً واحداً، وابنة كاماشو جوليّسا كيسادا، البالغة ثلاث سنوات.

وتقضي كاماشو حالياً عقوبة السجن المؤبد لدورها في الجريمة. أما المبنى الذي وقعت فيه الحادثة، فقد هُدم لاحقاً، وحُوّل موقعه إلى حديقة ومساحة للزراعة المجتمعية أُطلق عليها اسم "تريس أنخيليس بارك".

وقبيل تنفيذ الحكم، ألقى روبيو كلمة شكر فيها موظفي السجن على مساعدته في العثور على الله، وقال إنه لم يعد الشخص نفسه الذي كان عليه سابقاً. كما اعتذر لعائلة زوجته، مضيفاً: "لا أستطيع تغيير الماضي، لكن يمكنني أن أقول لكم إن حياتي ستنتهي، وهذا لن يجعلكم سعداء".

وتابع: "سأكون مع أطفالي بعد قليل. أنا مستعد للذهاب إلى السماء لأكون مع ربي ومخلّصي".

وبحسب ما نقلته "بيبول" عن تقارير إعلامية، كان روبيو قد زعم، قبل مقتل الأطفال، أنهم ممسوسون، ووصف نفسه بأنه "المختار" لإنقاذ العالم. كما دفع ببراءته على أساس عدم مسؤوليته الجنائية بسبب حالته العقلية، فيما قال خبراء استعانت بهم هيئة الدفاع إنه كان يعاني الفصام الارتيابي، لكن خبراء الادعاء رفضوا هذا التشخيص.

وتزامناً مع تنفيذ الإعدام، تجمّع أفراد من المجتمع المحلي في الحديقة التي أُقيمت مكان المبنى السابق لإحياء وقفة تكريمية للأطفال. وشاركت في الوقفة إحدى عمّات الضحايا، التي دعت إلى مواصلة الصلاة من أجل عائلتها، مؤكدة أن ما حدث لم يكن سهلاً عليها.

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