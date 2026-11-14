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طرده من العمل قبل عامين... موظف سابق يعرض وظيفة على مديره الذي فصله

Lebanon 24
14-11-2026 | 15:45
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طرده من العمل قبل عامين... موظف سابق يعرض وظيفة على مديره الذي فصله
طرده من العمل قبل عامين... موظف سابق يعرض وظيفة على مديره الذي فصله photos 0
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وجد رجل نفسه أمام موقف مهني غير مألوف، بعدما تلقى عرضاً للعمل لدى موظف كان قد أبلغه بقرار فصله قبل عامين، في مفارقة قلبت الأدوار بينهما، وأثارت حيرته بشأن قبول الوظيفة أو رفضها.

وبحسب القصة التي نشرها موقع "نيوز18"، نقلاً عن منشور على منصة "ريديت"، كان الرجل يشرف سابقاً على فريق عمل في مستودع، وتولى إبلاغ أحد الموظفين بإنهاء خدماته بسبب مشكلات متكررة تتعلق بالحضور. وأوضح أن قرار الفصل لم يكن شخصياً، بل اتخذته إدارة الموارد البشرية، فيما اقتصر دوره على إبلاغ الموظف به.

وبعد مرور عامين، تقدم الرجل بطلب للحصول على وظيفة في مجال العمليات لدى شركة صناعية، واجتاز مراحل المقابلة، قبل أن يكتشف أن الشخص الذي يجري المقابلة النهائية معه هو الموظف نفسه الذي سبق أن أبلغه بفصله.

وتعرّف الموظف السابق إليه فوراً، وضحك عند تذكّر ما حدث بينهما، لكن المقابلة استمرت بصورة طبيعية. وكانت المفاجأة أن الموظف، الذي أصبح يشغل منصب مدير العمليات في الشركة الجديدة، عرض عليه الوظيفة.

ولم يكن العرض عادياً، إذ تضمن راتباً أعلى بنحو 20% من راتبه الحالي، وساعات عمل أفضل، على أن يكون مدير العمليات السابق هو المسؤول المباشر عنه.

وما زاد حيرة الرجل أن الموظف السابق أكد له أنه يحترمه للطريقة التي تعامل بها معه عند إنهاء خدماته، ما دفعه إلى التساؤل عما إذا كان قد تجاوز فعلاً تجربة الفصل، أم أن قبوله الوظيفة قد يضعه في موقف مهني محرج.

وكتب الرجل في منشور على "ريديت" أن زوجته ترى أنه يتصرف بجنون لمجرد التفكير في قبول العرض، مضيفاً أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الموظف السابق قد طوى الصفحة تماماً أم أنه قد يضمر له موقفاً سلبياً.

وأثار المنشور نقاشاً بين المستخدمين، إذ رأى بعضهم أن الموظف السابق تصرف بنضج مهني، وأنه بات ينظر إلى الرجل باعتباره شخصاً يمكن أن يضيف قيمة إلى شركته، لا باعتباره الشخص الذي أبلغه بقرار فصله.

واعتبر آخرون أن التجربة السابقة قد تكون بالفعل أصبحت من الماضي، فيما أشار تعليق إلى احتمال أن يكون الموظف السابق قد استفاد من تجربة الفصل وغيّر سلوكه المهني، قبل أن يصل إلى موقع إداري يتيح له توظيف من كان مديره في السابق.

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