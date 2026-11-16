



ويحظى الحصان العربي الأصيل بسمات جمالية مميزة، تشمل الرأس المتناسق والعينين الواسعتين والعنق المقوس والأنف المقعر والذيل المرتفع، إلى جانب الرشاقة والقوة، وهي صفات ارتبطت تاريخياً بأصالته وسلالته.

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وقالت الناشطة في مجال حقوق الحيوان ، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن تصاعد المنافسة على الألقاب والجوائز دفع بعض المشاركين إلى تجاوز الحدود الطبيعية في إبراز جمال الخيول، والتعامل مع المسابقات بمنطق تحقيق الفوز بأي وسيلة. أثارت ممارسات متزايدة في مسابقات ومهرجانات جمال الخيول العربية بمصر موجة من الانتقادات، وسط تحذيرات من لجوء بعض المربين إلى تدخلات تجميلية وجراحية لتغيير ملامح الخيول، بما قد يلحق بها أضرارًا صحية جسيمة تمتد آثارها لسنوات.ويحظى الحصان العربي الأصيل بسمات جمالية مميزة، تشمل الرأس المتناسق والعينين الواسعتين والعنق المقوس والأنف المقعر والذيل المرتفع، إلى جانب الرشاقة والقوة، وهي صفات ارتبطت تاريخياً بأصالته وسلالته.وقالت الناشطة في مجال حقوق الحيوان ، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن تصاعد المنافسة على الألقاب والجوائز دفع بعض المشاركين إلى تجاوز الحدود الطبيعية في إبراز جمال الخيول، والتعامل مع المسابقات بمنطق تحقيق الفوز بأي وسيلة.

وأشارت إلى رصد ممارسات وصفتها بالخطيرة، من بينها حقن مواد تحت الجلد مثل والسيليكون والبوتوكس، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية تستهدف تغيير شكل الأنف وزيادة تقوس العنق ورفع الذيل وتوسيع العينين بصورة غير طبيعية.



من جانبه، حذر الطبيب البيطري أمين شتا من التدخلات الجراحية التي تستهدف تعديل وضع ذيل الحصان ورفعه لأغراض جمالية، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى نزيف والتهابات وآلام شديدة، فضلاً عن مضاعفات صحية أخرى.



وأوضح شتا، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن هذه العمليات قد تؤثر أيضاً في قدرة الحصان على تحريك ذيله بصورة طبيعية، وتحرم الحيوان من استخدامه وسيلة للتعبير عن مشاعره، سواء الخوف أو الانزعاج أو السعادة.



وأضاف أن التلاعب بحجم العينين قد يتسبب في الالتهابات والتورم، ويضعف قدرة على حماية نفسها من الحشرات والأتربة، فيما قد تؤدي التدخلات الرامية إلى زيادة تقعر الأنف إلى تضييق الممرات التنفسية والتسبب بصعوبات في التنفس.