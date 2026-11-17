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تمكن لصوص من سرقة جرس يبلغ عمره 120 عاما ويزيد وزنه على 130 كيلوغراما، من برج كنيسة في الكندية، وفق ما أعلنت الشرطة، أمس الاثنين.وقال المحققون: "لا يُعرف حتى الآن كيف أو متى أُزيل الجرس من البرج".وبينت صور أضرارا لحقت ببرج الأجراس المغطى بالخشب في كنيسة كاثوليكية أوكرانية تقع في منطقة ريفية شمال مدينة وينيبيغ.وقالت ضابطة شرطة لهيئة إن الجرس مصنوع من النحاس الأصفر، ومزيّن بنقوش فنية. وأضافت أن اللصوص ربما لم ينجذبوا إلى تصميماته الزخرفية، بل إلى المعدن المصنوع منه.وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن الشرطة تعتقد أن شخصا ما قد يحاول بيع الجرس باعتباره خردة معدنية.وبحسب جمعية التاريخية، جرى استيراد الجرس من إلى عام 1906.