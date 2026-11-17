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تواجه 4 متسابقات أفريقيات خطر الغياب عن النسخة الـ75 من مسابقة ملكة جمال ، المقررة في بورتوريكو، بسبب صعوبات الحصول على تأشيرات الدخول الأميركية، في ظل قيود السفر التي فرضتها إدارة .وأعلن منظمو المسابقة انسحاب ممثلتي زامبيا موبانغا باميلا هاتييوكا وجمهورية الكونغو جورجينا كامبونغو، بعد تعذّر حصولهما على التأشيرات اللازمة، فيما لا يزال مصير ممثلتي جنوب أدوت دينغ وزيمبابوي روزانا هول غير محسوم.وتأتي هذه التطورات على خلفية القيود الأميركية المفروضة على دخول مواطني عدد من الدول ، ما انعكس على فرص المتسابقات في الوصول إلى المنافسات، رغم استعداداتهن للمشاركة.ومن المتوقع أن تشهد المسابقة مشاركة نحو 120 متسابقة، على أن يُتوّج الفائز باللقب في 24 تشرين الثاني الجاري، وسط تساؤلات حول تأثير قيود التأشيرات على تمثيل الدول الأفريقية في الحدث العالمي.(إرم نيوز)