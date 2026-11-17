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قد تتحول بطارية السيارة إلى مصدر خطر في حال تعرضها لخلل كهربائي أو ارتفاع غير طبيعي في الحرارة، إذ يمكن لشرارة صغيرة أن تتسبب بحريق أو انفجار إذا توافرت الظروف المناسبة، خصوصاً مع وجود غازات قابلة للاشتعال.وتُعد بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة في السيارات التقليدية عرضة لإطلاق غاز الهيدروجين أثناء الشحن، وهو غاز سريع الاشتعال قد ينفجر عند ملامسته شرارة كهربائية، لا سيما في الأماكن سيئة التهوية.وتزداد المخاطر عند وجود تلف في التوصيلات الكهربائية أو تآكل في أقطاب البطارية، فضلاً عن الشحن الزائد الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وزيادة انبعاث الغازات.كما يمكن أن يؤدي استخدام كابلات توصيل البطارية بطريقة خاطئة إلى توليد شرارات بالقرب منها، ما يرفع احتمالات وقوع حادث، خصوصاً إذا كانت البطارية متضررة أو تسرب منها السائل الحمضي.ولا تقتصر المخاطر على الانفجار، إذ قد يتسبب تسرب الحمض في حروق جلدية وأضرار للعينين، بينما يؤدي ضعف التوصيلات إلى صعوبة تشغيل المحرك وتعطل بعض الأنظمة الكهربائية.وينصح المختصون بفحص البطارية دورياً، والتأكد من سلامة الأقطاب والكابلات ونظام الشحن، وتجنب التدخين أو استخدام مصادر اللهب بالقرب منها.كذلك، يُنصح بعدم محاولة شحن بطارية منتفخة أو متشققة أو متضررة، والاستعانة بفني متخصص عند ملاحظة تسرب السوائل أو ارتفاع غير طبيعي في الحرارة.وتبقى الصيانة الدورية والالتزام بتعليمات السلامة من أبرز الوسائل لتجنب الحوادث المرتبطة ببطاريات السيارات، التي قد تتحول من مصدر للطاقة إلى خطر عند إهمال علامات التلف.