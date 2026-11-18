أثار مقطع فيديو يوثّق اعتداء عدد من الطالبات على طفلة داخل حافلة مدرسية في بلدة شعفاط بالقدس، موجة غضب واسعة عبر ، بعدما ظهرت الطفلة وهي تتعرّض للضرب وشدّ الشعر والتنمر، وسط صراخها وبكائها، من دون تدخل لوقف الاعتداء.



وأثارت الحادثة مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها وتشديد الرقابة على حافلات النقل المدرسي، خصوصاً في ظل غياب مشرفة عن الحافلة.



وفي تطور لاحق، أعلنت عائلة الطفلة العفو عن المتورطين في الاعتداء ورفض الحصول على أي تعويض مالي، وذلك خلال جلسة صلح عشائرية عُقدت لاحتواء تداعيات الحادثة.



وقال عم الطفلة: "إحنا بدناش مصاري، إحنا مسامحين وآخرة"، فيما دعا وجهاء العائلتين إلى زيارة الطفلة والاطمئنان على وضعها الصحي والنفسي وتقديم الاعتذار لها.



من جهتها، أوضحت أن الحادثة وقعت في شعفاط بالقدس، وليس كما تردد، مشيرة إلى ارتباطها بمدرسة خاصة غير مرخصة تقع داخل جدار الضم والتوسع، ولا تخضع لإشراف الوزارة.



وأعلنت الوزارة تشكيل لجنة متابعة ميدانية وإدارية لاتخاذ الإجراءات التربوية والقانونية اللازمة، داعية إلى عدم تداول الفيديو حفاظاً على خصوصية الطلاب.



بدوره، كشف الناطق باسم اتحاد أولياء أمور الطلبة في ، طه، أن الحافلة خاصة ولا تتبع مدرسة معروفة أو شركة نقل رسمية، موضحاً أنها كانت من دون مشرفة، فيما كان السائق منشغلاً بالقيادة وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، ولم ينتبه إلى الاعتداء.



وأشار طه إلى أن الاتحاد تواصل مع عائلات الطلاب المتورطين، التي رفضت تصرفات أبنائها، ما أسهم في التوصل إلى الصلح وتقديم الاعتذار.



وشدد على ضرورة معالجة الآثار النفسية التي خلّفتها الحادثة لدى الطفلة، وإلزام حافلات النقل المدرسي بتوفير مشرفة دائمة لحماية الطلاب من الاعتداء والتنمر.