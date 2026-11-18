في مشهد طريف، اصطحبت طفلة صغيرة سيارتها اللعبة إلى محطة وقود، وطلبت من أحد العاملين تعبئتها بالوقود، ليتفاعل معها الأخير ويجاريها في اللعب، في فيديو حظي بتفاعل واسع على .

وأظهر مقطع فيديو نشره وزير ولاية ناغالاند عبر حسابه على "إكس"، الطفلة وهي تجر سيارتها الصغيرة نحو أحد العاملين، طالبة منه تزويدها بالوقود كما لو كانت سيارة حقيقية.

ولم يتردد العامل في مجاراتها، إذ أمسك بمسدس ضخ الوقود وقرّبه من السيارة، متظاهراً بتعبئة خزانها. لكن المفاجأة كانت عندما أخرجت الطفلة ورقة نقدية وقدمتها له مقابل الخدمة.

ورغم محاولته رفض المال في البداية، عاد العامل وقبله، قبل أن تغادر الطفلة المحطة بعد إتمام عملية التعبئة الوهمية.

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بعفوية الطفلة وإصرارها على دفع ثمن الوقود، فضلاً عن لطف العامل وتفاعله معها ومشاركته إياها هذه اللحظة الطريفة.



