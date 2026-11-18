سجّلت لوحة "أشجار الكستناء المزهرة" لفينسنت فان غوخ سعراً قياسياً جديداً لأعماله في المزادات، بعدما بيعت الأربعاء مقابل 190.4 مليون دولار لدى دار "سوذبيز"، عقب اتفاق أنهى خلافاً بشأن بيعها مع ورثة مالكها اليهودي السابق.

ورسم فان غوخ اللوحة عام 1890 في أوفر سور أويز بفرنسا. وتجاوز سعرها الرقم القياسي السابق للفنان، البالغ 117.2 مليون دولار، والذي حقّقته لوحة "بستان مع أشجار السرو" في تشرين الثاني 2022.

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وكان الناشر الألماني صموئيل فيشر قد اقتنى اللوحة عام 1909، قبل أن تبيعها عائلته عام 1936. واعترض ورثته على طرحها في المزاد، معتبرين أن البيع آنذاك جاء نتيجة الضائقة المالية التي تعرّضت لها الأسرة في ظل الحكم .

وأعلنت "سوذبيز"، الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق بين الورثة وعائلة بلاكيير-أرييتا، التي امتلكت اللوحة منذ عام 1975، من دون تفاصيله. وقال ورثة فيشر إن التسوية تتيح الاعتراف بمعاناة عائلتهم خلال الحقبة .