وثّقت كاميرا مثبتة على جسد شرطي أميركي لحظات دخوله منزلاً تلتهمه النيران، وزحفه وسط الدخان الكثيف بحثاً عن أب وطفله البالغ أربع سنوات، بعدما علقا في الداخل ولم يتمكنا من الخروج.

ووقعت الحادثة فجر الاثنين 16 تشرين الثاني، في بلدة بولاية ميشيغان، بعدما تلقت الشرطة والإطفاء اتصالاً طارئاً عند نحو الساعة 3:56 فجراً، للإبلاغ عن حريق في منزل قرب طريق "22 مايل" والطريق السريع "M-53".

وكان الشرطي نيكل، الذي أمضى ثلاث سنوات في ، من أوائل الواصلين إلى المكان. وعند دخوله المرآب، أبلغته امرأة أن زوجها وطفلهما البالغ أربع سنوات لا يزالان عالقين داخل المنزل.

ودخل نيكل المبنى المليء بالدخان في محاولة للعثور عليهما، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب كثافة الدخان وصعوبة الرؤية. إلا أنه عاد ودخل مجدداً، هذه المرة زاحفاً على يديه وركبتيه، فيما كان ينادي بصوت مرتفع: "أين أنتما؟ تعاليا نحوي مباشرة"، ويطلب منهما مد أيديهما للوصول إليهما.

وبحسب ما أظهره تسجيل الكاميرا، سمع الشرطي سعالاً وبكاء طفل، قبل أن يتمكن من العثور على الأب، الذي كان مرتبكاً ويحمل ابنه. وساعدهما على الخروج من المنزل عبر المرآب، بعدما عثر عليهما وهما لا يزالان على قيد الحياة ويتنفسان.

ونُقل نيكل بعد عملية الإنقاذ إلى مستشفى قريب لإجراء الفحوص وتلقي العلاج من احتمال استنشاق الدخان.

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وقال الشرطي، في حديث إلى وسائل إعلام محلية، إن كثافة الدخان جعلت الرؤية شبه مستحيلة حتى مع استخدام المصباح اليدوي، مضيفاً أن تجربته الشخصية كزوج وأب جعلته يفكر في عائلته خلال محاولته إخراج العالقين.

، أشاد قائد شرطة بلدة شيلبي شلايد بتصرف نيكل، معتبراً أن عودته إلى المنزل رغم الظروف الخطرة تعكس شجاعة كبيرة واستعداداً للمخاطرة من أجل إنقاذ الأرواح.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن الحالة الصحية للأب والطفل، كما لم تكشف عن سبب اندلاع الحريق.