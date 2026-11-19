لا تقتصر قدرة الحيوانات على التكيّف مع تغيّر الفصول على تعديل سلوكها أو البحث عن مصادر غذاء مختلفة، فبعض الأنواع تغيّر لون فرائها أو ريشها لتنسجم مع البيئة المحيطة، ولا سيما مع الانتقال من الصيف إلى الشتاء. وتساعد هذه التحولات على التمويه والاختباء من المفترسات، كما تؤمّن لبعضها حماية إضافية من البرد.

وفي تقرير نشره موقع "نيوز 18"، استعرض ثمانية حيوانات تتمتع بقدرة لافتة على تغيير ألوانها، وإن كانت آليات هذا التغيير تختلف بين الأنواع:

1- الثعلب القطبي

يتحوّل فراء الثعلب القطبي من البني أو الرمادي خلال الصيف إلى الأبيض الكثيف في الشتاء، ما يساعده على الاندماج مع المناظر المغطاة بالثلوج والاختباء في بيئته القطبية.

Advertisement

2- الأرنب ذو الحذاء الثلجي

يستبدل هذا الأرنب فراءه البني الصيفي بآخر أبيض خلال الشتاء، ليصعب تمييزه وسط الثلوج. كما تساعده قدماه الكبيرتان والمغطاتان بالفرو على التنقل فوق الثلج.

الشمالي فراءً أبيض ناصعاً طوال فصل الشتاء ليختبئ من الحيوانات المفترسة. ومع ذوبان الجليد في الربيع، يُحفّز قصر ساعات النهار عملية تبديل الفراء إلى لون بني صدئ مُرقّط يُشبه لون نباتات الغابة." style="width: 100%; height: 100%;" /> الشمالي فراءً أبيض ناصعاً طوال فصل الشتاء ليختبئ من الحيوانات المفترسة. ومع ذوبان الجليد في الربيع، يُحفّز قصر ساعات النهار عملية تبديل الفراء إلى لون بني صدئ مُرقّط يُشبه لون نباتات الغابة." style="width: 100%; height: 100%;" />

3- القاقم (ابن عرس قصير الذيل)

يكتسب القاقم خلال الشتاء فراءً أبيض يُعرف باسم "إرمين"، فيما يحتفظ بطرف ذيله الأسود طوال العام، وهي علامة مميزة لهذا الحيوان.

4- طائر القبّرة الصفصافية

يستبدل هذا الطائر ريشه الصيفي البني المنقّط بريش أبيض خلال الشتاء. وتؤدي الريشات التي تغطي قدميه دوراً إضافياً في عزله عن البرد ومساعدته على السير فوق الثلوج.

5- الأرنب القطبي

ينمو للأرنب القطبي فراء أبيض خلال الشتاء، يساعده على التمويه في المناطق الثلجية. وفي الأشهر الأكثر دفئاً، يميل لون فرائه إلى الرمادي أو البني، بحسب المجموعة التي ينتمي إليها.

6- اللاموس ذو الطوق

يتحوّل فراء هذا القارض من البني، مع علامات داكنة خلال الصيف، إلى اللون الأبيض في معظمه خلال الشتاء. كما تنمو له مخالب أكبر تساعده على الحفر والتنقل تحت الثلوج.

7- الوعل البيري

يعيش هذا النوع من الوعول في الجزر القطبية الكندية، ويتحوّل فراؤه الداكن خلال الصيف إلى طبقة شتوية كثيفة ذات لون أبيض مائل إلى الكريمي. وتساعد الشعيرات المجوفة في فرائه على توفير عزل إضافي في مواجهة البرد القارس.

8- أخطبوط الشعاب المرجانية الكاريبي

على خلاف الحيوانات التي يتغيّر لونها مع الفصول عبر تبديل الفراء أو الريش، يستطيع هذا الأخطبوط تغيير لون جلده وأنماطه بسرعة، بما يسمح له بالاندماج مع محيطه البحري. ويستخدم هذه القدرة لتفادي المفترسات ومباغتة فرائسه والتكيّف مع البيئات المختلفة داخل الشعاب المرجانية.