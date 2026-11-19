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كشفت دراسات وملاحظات متخصصة في سلوك القطط أن هذه الحيوانات تمتلك وسائل متعددة للتواصل مع البشر والتعبير عن احتياجاتها ومشاعرها، وأن فهمها لا يقتصر على تفسير أصوات المواء، بل يشمل مراقبة حركات الجسم وتعابير الوجه.وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" ، فإن القطط قادرة على تكوين روابط عاطفية مع الأشخاص الذين يعتنون بها، خلافاً للاعتقاد الشائع بأنها حيوانات منعزلة لا ترتبط بالبشر.وتوضح اختصاصية سلوك القطط ميشيل ناغلشنييدر أن هذه الحيوانات تتواصل عبر الأصوات والروائح واللمس، إضافة إلى حركات الذيل والأذنين والعينين والشوارب، التي تحمل إشارات تساعد على فهم حالتها النفسية واحتياجاتها.أما المفاجأة، فتتمثل في أن **المواء لدى القطط البالغة يُستخدم بصورة أساسية للتواصل مع البشر**، وغالباً ما يكون وسيلة لطلب الطعام أو الاهتمام أو حاجة معينة.وتشير المتخصصة ليزا ستيمكوسكي إلى أن القطط البالغة لا تعتمد عادةً على المواء للتواصل فيما بينها، بل تستخدم أصواتاً أخرى، مثل الهسهسة والزمجرة والعواء.وينصح الخبراء أصحاب القطط بالتحدث إليها بنبرة هادئة، ومراقبة لغة جسدها، واحترام مساحتها الشخصية من دون إجبارها على التفاعل.ويؤكد المختصون أن فهم القطط لا يتطلب تدريبها على التواصل بقدر ما يحتاج إلى الانتباه لتصرفاتها، إذ إن بعض أهم الرسائل التي توجهها إلى أصحابها تحدث من دون إصدار أي صوت.