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كشفت أعمال التنقيب الأثري في جنوبي عن اكتشافات تاريخية تعود إلى حضارة بلاد الرافدين، أبرزها 200 لوح مسماري وخنجر برونزي نادر، إلى جانب قصور ملكية وشبكات مياه قديمة.وأعلن مستشار والآثار ، عامر عبدالرزاق، العثور على الألواح داخل مبنى أثري يُعرف بـ"بيت الكهنة" أو "البيت البابلي" في مدينة كرسو السومرية، موضحاً أنه كان يُستخدم لأغراض تعليمية ودينية وطبية وتوثيقية.وبحسب وكالة "شفق نيوز"، تضمنت الألواح نصوصاً تتعلق بملحمة كلكامش وسجلات لملوك سلالة لكش، فضلاً عن وصفات طبية قديمة لعلاج الصداع والآلام ولدغات الأفاعي.كما عثر المنقبون على خنجر مصنوع من البرونز، فيما وصف مسؤول بعثة المتحف الموقع بأنه "جنة الأماكن الأثرية"، نظراً إلى غناه بالمكتشفات التاريخية.وفي مدينة لارسا القديمة غربي ، كشفت بعثة أثرية فرنسية عن تماثيل وقصور ملكية وجسور وقنوات مائية، بينها تمثال للملك كونكونوم، وجسر شُيّد باستخدام الطوب والخشب، إضافة إلى قناة كانت تنقل المياه إلى مداخل المنازل.وتسلّط هذه الاكتشافات الضوء على التطور العلمي والطبي والعمراني الذي بلغته حضارات بلاد الرافدين قبل آلاف السنين.