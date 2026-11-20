أنهت فحوص لغزاً استمر لأكثر من 25 عاماً، بعدما تمكنت السلطات الأميركية من تحديد هوية رفات امرأة عُثر عليها في ولاية فرجينيا الغربية عام 2001، وتبيّن أنها جين أكتون، التي اختفت من ولاية فرجينيا عام 1994.

وبحسب تقرير نشره موقع "People"، عثر أحد العاملين في شركة لتعبيد الطرق على بقايا عظمية في 9 أيار 2001، قرب مخرج ألتا على Interstate 64، بمحاذاة الطريق الأميركي 60 في مقاطعة غرينبريير بولاية فرجينيا الغربية.

وعُرفت الرفات طوال سنوات باسم "Greenbrier County Jane Doe"، بعدما قدّر المحققون أنها تعود إلى امرأة يتراوح عمرها بين 37 و47 عاماً، ويبلغ طولها نحو خمسة أقدام، لكن محاولات تحديد هويتها لم تنجح، رغم إدراج القضية في قواعد بيانات المفقودين والرفات مجهولة الهوية.

وفي عام 2024، أعادت شرطة ولاية فرجينيا الغربية إدراج القضية ضمن ملفات الجرائم غير المحلولة، وأرسلت عينات لإجراء فحوص إضافية في جامعة مارشال، مستفيدة من التطورات في تقنيات تحليل الحمض .

وفي 12 آب 2026، أبلغ مكتب الطبيب الشرعي السلطات بالتوصل إلى هوية المرأة، بعدما أثبتت مطابقة الحمض النووي مع عينة من والدتها أنها إليزابيث جين أكتون، التي كانت تبلغ 41 عاماً عند اختفائها من كولونيال بيتش في ولاية فرجينيا، في 24 آب 1994.

ولا تزال السلطات تعمل على تحديد كيفية وصول أكتون إلى مقاطعة غرينبريير، حيث عُثر على رفاتها بعد نحو سبع اختفائها، فيما يتواصل التحقيق بالتعاون بين شرطة الولاية وشرطة كولونيال بيتش.