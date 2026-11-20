تحوّلت رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منطقة بيغ بير بولاية الأميركية إلى حادث مأساوي، بعدما اندلع حريق في كوخ كان يقيم فيه فوستر مع ابنه كول، البالغ من العمر عامين، ما دفع الأب إلى اتخاذ قرار سريع لإنقاذ الطفل، عبر إلقائه من الشرفة قبل أن يقفز خلفه.

وبحسب تقرير نشره موقع "People"، كان الأب وابنه في رحلة خلال عطلة الهالوين، وأقاما في كوخ من طابقين مستأجر عبر Airbnb، قبل أن يندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح 2 تشرين الثاني، بعدما استيقظ فوستر على صوت تحطّم الزجاج.

ومع انتشار الدخان والنيران، حمل فوستر طفله، لكنه وجد أن النيران تعترض طريق الخروج، فيما بدأت أجزاء من الكوخ بالاحتراق، بينها السجادة والأريكة والستائر والسقف.

وقال فوستر إن النيران اشتدت بصورة مفاجئة، وأصابت أجزاء من جسده بالحروق، قبل أن يقرر القفز من الشرفة التي يبلغ ارتفاعها نحو 6 أمتار، باتجاه مساحة ترابية في الأسفل. وفي لحظة وصفها بأنها "إما أن ننجو أو نموت"، ألقى طفله أولاً، ثم قفز بنفسه.

وأصيب فوستر، وهو جندي سابق في الأميركية، بحروق من الدرجة الثانية في نحو 35% من جسده، شملت ساقه وقدمه وذراعه اليمنى وجانبه وظهره، وفق المعلومات الواردة في حملة لجمع التبرعات لدعم تعافيه.

أما الطفل كول، فلم يُصب بأذى، وغادر المستشفى في اليوم نفسه.

وخضع فوستر في 9 تشرين الثاني لعملية علاج في مناطق الحروق باستخدام مادة صناعية بديلة للجلد، فيما أشارت التحديثات المنشورة في حملة التبرعات إلى أن المناطق المعالجة بدأت بالتعافي، مع بقاء بعض المواضع التي تحتاج إلى مراقبة.

كما بدأ الأب جلسات العلاج الفيزيائي، وتمكن من الوقوف والمشي لمسافات قصيرة بمساعدة مشّاية ومعالج، رغم الألم الذي يرافق جلسات التأهيل، فيما يتمثل هدفه الأساسي في العودة إلى المنزل والالتقاء بابنه.

وأكدت إدارة الإطفاء في بيغ بير أن فرقها وصلت إلى الموقع وواجهت دخاناً كثيفاً ونيراناً، وأن سكان الكوخ تمكنوا من الخروج قبل وصول الفرق، ونقلوا إلى المستشفى إثر إصابات طفيفة إلى متوسطة. كما تضرر الجزء الخارجي من المنزل المجاور.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.