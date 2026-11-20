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كشفت السلطات الأميركية عن شبكة إجرامية متهمة بتنفيذ عمليات سطو استهدفت ما لا يقل عن 36 قطار شحن في جنوب ولاية ، والاستيلاء على بضائع تتجاوز قيمتها 22.5 مليون دولار، في واحدة من أبرز قضايا سرقة الشحنات بالمنطقة.وأعلنت الأميركية توقيف 13 شخصاً من أصل 14 متهماً، بعد توجيه اتهامات فيدرالية إليهم بالتورط في عمليات السرقة التي نُفذت بين شباط 2024 وآب 2026.وبحسب التحقيقات، كانت المجموعة تستهدف القطارات المحمّلة ببضائع مرتفعة القيمة، خصوصاً أحذية "نايكي" والأدوات الكهربائية والإلكترونيات، التي تصل عبر ميناءَي ولونغ بيتش.واعتمد المتهمون أسلوباً منظماً لتنفيذ عملياتهم، إذ كانوا يقطعون خراطيم الهواء الخاصة بنظام المكابح لإجبار القطارات على التوقف اضطرارياً، قبل اقتحام حاويات الشحن ونقل البضائع المسروقة إلى شاحنات ومركبات تنتظر بالقرب من خطوط .وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استخدمت تطبيق "إنستغرام" للتنسيق بين أفرادها وعرض البضائع المسروقة على المشترين، فيما بيعت آلاف الأحذية الرياضية إلى شركة لإعادة البيع في لوس أنجلوس، مقابل أكثر من مليون دولار.وحددت السلطات شاباً يبلغ 21 عاماً، يُدعى ناثان دانيال أنجل، بوصفه المتهم بقيادة الشبكة وتحديد القطارات المستهدفة، بمساعدة أفراد آخرين تولوا عمليات النقل والتخزين والتسويق.وأكدت وزارة العدل أن حجم السرقات غير مسبوق، مشددة على ملاحقة المتورطين في تنفيذ العمليات، وكذلك الجهات التي تتاجر بالبضائع المسروقة.ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن متفاوتة في حال إدانتهم، قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض التهم المرتبطة بالعنف ضد وسائل النقل بالسكك الحديدية.