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تشهد شوارع العاصمة تحولاً ملحوظاً في أنماط لباس النساء، مع انتشار القمصان القصيرة والتنانير والجينز الممزق، في مشهد يعكس تغيراً اجتماعياً متسارعاً، رغم استمرار القوانين التي تفرض الحجاب واللباس المحتشم.وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، بدأت متاجر الملابس مواكبة أذواق الجيل الجديد، مع الحرص على تجنب مع السلطات. وتقول باريا سيناري، صاحبة متجر ملابس، إنها باتت تعرض تصاميم أكثر جرأة، لكنها تحتفظ بالمعاطف الطويلة في واجهة متجرها تفادياً للمشكلات.وأضافت: "لم يعد بالإمكان إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب، إنهم يريدون الحرية".ويرتبط هذا التحول بالاحتجاجات التي شهدتها عام 2022، عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها على خلفية اتهامها بمخالفة قواعد اللباس، إذ تراجع منذ ذلك الحين الالتزام بالحجاب في عدد من المناطق.لكن اتساع هامش الحرية في الشوارع لا يعني إلغاء القيود القانونية، فقد أعلنت السلطات أخيراً توقيف أشخاص في طهران بتهمة "الترويج للتخلي عن الحجاب والعري في الأماكن العامة"، وسط دعوات من مسؤولين محافظين إلى تشديد تطبيق القوانين.وتقول نساء تحدثن إلى الوكالة إن السلطات تتساهل أحياناً لتجنب تجدد الاحتجاجات، إلا أن الخوف من الملاحقة لا يزال حاضراً. وتوضح إحداهن أنها تخرج أحياناً من دون حجاب، لكنها تعود إلى ارتدائه في بعض الأماكن خشية تعرضها للمضايقة.ويمتد الحذر إلى العاملات في قطاع الأزياء، إذ تلجأ بعض المصممات إلى إخفاء وجوه العارضات واستخدام اللغة الإنجليزية على لتجنب المساءلة.وبين تغير الأذواق واستمرار القيود، تتسع خيارات النساء الإيرانيات في اللباس، فيما يبقى هذا التحول عرضة للتراجع في ظل تمسك السلطات بالإلزام القانوني للحجاب.