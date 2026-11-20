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رصدت صور التقطتها مركبات فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية " " تشكيلات غريبة على سطح ، تشبه الأشجار المتفرعة، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعتها وأسباب ظهورها واختفائها.لكن هذه الأشكال ليست أشجاراً حقيقية، ولا تمثل دليلاً على وجود نباتات على الكوكب الأحمر، بل ترتبط بظواهر جيولوجية وموسمية تحدث على سطحه، ولا سيما في المناطق .وبحسب تقرير لموقع "ساينس ألرت"، فإن الصورة التي التقطها مسبار " ريكونيسانس أوربيتر" عام 2008 قرب القطب للمريخ تُظهر خطوطاً داكنة ناتجة عن انزلاق الرمال على منحدرات الكثبان المتجمدة.وتبدأ الظاهرة خلال الربيع المريخي، عندما يتحول جليد ثاني أكسيد الكربون مباشرة إلى غاز بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تشقق الطبقات الجليدية وتحرّك الرمال الداكنة، فتتشكل خطوط تشبه جذوع الأشجار وأغصانها.ومع حلول الصيف، يختفي الجليد تدريجياً وتعيد الرياح توزيع الرمال، فتتلاشى هذه التشكيلات، قبل أن تتكرر الظاهرة مع تعاقب الفصول.وأظهرت دراسة علمية نُشرت عام 2011 أن هذه العمليات تُحدث تغيرات ملموسة في تضاريس المريخ، إذ رُصد تحرك حواف بعض الكثبان الرملية لمسافات تراوحت بين 2.2 و4.7 أمتار خلال سنة مريخية واحدة.وتؤكد هذه المشاهد أن سطح المريخ لا يزال يشهد نشاطاً جيولوجياً ومناخياً مستمراً، رغم عدم العثور حتى الآن على أي دليل على وجود غطاء نباتي على الكوكب الأحمر.