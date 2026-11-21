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تسبب إعلان نشره مكتب محاماة بجدل واسع عبر ، بسبب شروطه غير المألوفة، وأبرزها تحديد 50 ألف جنيه مصري للمواطنين أو ألف دولار للأجانب مقابل حجز موعد للاطلاع على أوراق القضية لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة.وأوضح المحامي أشرف نبيل أن هذا المبلغ لا يشمل أتعاب الترافع، مشيراً إلى أن مكتبه يقتصر على تولي الجنائية الكبرى التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ويتولى الدفاع عن المتهمين حصراً دون المجني عليهم.كما حدد المكتب نطاق عمله بالمحاكمات والطعن أمام ، مستثنياً قضايا التحقيقات وتجديد الحبس الاحتياطي، مع وضع قيود على الزيارات الشخصية خارج إطار العمل.وبرّر المحامي نشر الإعلان بتلقي مكتبه اتصالات متكررة بشأن قضايا لا يتولاها، ما دفعه إلى توضيح طبيعة الخدمات التي يقدمها وشروط قبول الملفات. (إرم نيوز)