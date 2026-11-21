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رغم المكانة الخاصة التي يحتلها الخبز في الثقافة ، حيث يحرص كثيرون على تقبيل الرغيف إذا سقط على الأرض ووضعه في مكان مرتفع احتراماً له، تواجه مشكلة متزايدة تتعلق بهدر كميات كبيرة من الخبز يومياً.ويُعدّ الخبز عنصراً أساسياً على المائدة التركية، ويرتبط بعادات اجتماعية تعكس احترام الطعام والنعمة، إلا أن هذه المكانة لم تمنع تحوّله إلى أحد أبرز المنتجات الغذائية المهدرة.وتُعزى الظاهرة إلى شراء كميات تفوق الحاجة الفعلية، إلى جانب إعداد الخبز وتقديمه بكميات كبيرة في المطاعم والمنازل، فضلاً عن التخلص من الأرغفة التي تفقد طراوتها، رغم إمكان الاستفادة منها بطرق مختلفة.كما يساهم سوء التخزين والإنتاج الزائد في المخابز في تفاقم المشكلة، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية ويزيد الضغط على الموارد المستخدمة في إنتاج القمح والخبز.وفي مواجهة هذه الظاهرة، تتواصل الدعوات إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين أساليب حفظ الخبز والاستفادة من الفائض، بما يحدّ من الهدر الغذائي ويحافظ على الموارد.وتكشف المفارقة بين احترام الخبز في الموروث الشعبي والكميات التي يجري التخلص منها عن فجوة بين العادات الثقافية والممارسات الاستهلاكية اليومية.