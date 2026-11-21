وُجّهت تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى أمّ ومقدّمة رعاية في ولاية ميزوري الأميركية، بعد وفاة طفل يبلغ ثلاث سنوات إثر إصابته بالسرطان، من دون تلقيه العلاج الطبي اللازم على مدى أكثر من عامين.

وبحسب موقع "People"، وُجّهت التهمة إلى ديستني شليفرت ومقدّمة الرعاية في 19 تشرين الثاني، عقب وفاة الطفل في منزل بمدينة أوزارك في 21 الماضي.

وكان الطفل قد شُخّص بسرطان الخلايا البدائية العصبية المنتشر في مستشفى "Children’s Mercy" بمدينة في آذار 2024، وطُلب من والدته إعادته لإجراء فحوص إضافية ومتابعة حالته، إلا أن سجلات المستشفى أظهرت أن آخر زيارة له كانت في 14 أيار من العام نفسه.

ووفق التحقيقات، لم يُحدّد أي موعد طبي لاحق للطفل، كما لم يتلقَّ أي رعاية طبية بعد انتقال الأسرة إلى أوزارك عام 2025، رغم تدهور حالته الصحية وظهور أورام في أنحاء جسده، إلى جانب فقدانه الوزن وصعوبته في الأكل والنوم والمشي.

وأظهر تشريح الجثة وجود أورام متعددة في جسم الطفل، فيما بلغ وزنه عند وفاته نحو 24 رطلاً، أي ما يعادل قرابة 11 كيلوغراماً، وكان يعاني من سوء تغذية حاد. وأفاد طبيب تابع حالته للمحققين بأن السرطان كان قابلاً للنجاة منه لو تلقى العلاج المناسب.

وخلال التحقيق، قالت شليفرت إنها كانت تنتظر استكمال أوراق التأمين الصحي قبل نقل ابنها إلى المستشفى، فيما أفاد كان يقيم بأن المرأتين نقلتا الطفل إلى المستشفى في تموز، لكنهما عادتا من دون الدخول إليه، خشية إبلاغ الجهات الاجتماعية عن ظروف المنزل.

كما تواجه المرأتان اتهامات تتعلق بإساءة معاملة الأطفال وتعريض سلامتهم للخطر، على خلفية ظروف معيشة طفلين آخرين، يبلغان 7 و15 عاماً، في المنزل نفسه.