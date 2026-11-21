أعلنت الشرطة في مدينة الكندية إنهاء تحقيق بدأ إثر بلاغ عن العثور على جثة قرب أحد المحال التجارية، بعدما تبيّن أن ما اعتُقد أنه بقايا بشرية هو مجسّم غير حي يشبه الإنسان.

وكانت الشرطة قد تلقت البلاغ بعد ظهر الجمعة، واستجابت عند نحو الساعة 1:30 ظهراً لواقعة في محيط الـ200 بلوك من شارع Hodsman Road، في الجهة الشرقية من المدينة، حيث بدأت التحقيق في وفاة مشبوهة بمشاركة وحدة الجرائم الكبرى وفريق الأدلة الجنائية، إلى جانب خدمة في ساسكاتشوان.

لكن الشرطة أصدرت تحديثاً لاحقاً أعلنت فيه إلغاء التحقيق، بعدما تبيّن أن ما اعتُقد أنه جثة هو مجسّم يشبه الإنسان، وليس بقايا بشرية.

وأكدت شرطة ريجينا أن التحقيق انتهى، وشكرت الجمهور على صبره وتفهمه.