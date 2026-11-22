لقيت ليليان لورين هاردي وايت، البالغة ، مصرعها بعدما صدمتها سيارة قرب منزلها في بلدة إسيكس بولاية الأميركية، قبل أسابيع قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الـ101 في كانون الأول المقبل.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني، قبيل الساعة الواحدة بعد الظهر، رقم 133 بالقرب من تقاطع طريق لينز، حيث أُعلنت وفاة هاردي وايت في مكان الحادث، وفق ما نقلته مجلة " " عن السلطات المحلية.

وأفادت السلطات عن أن سائق السيارة بقي في موقع الحادث وتعاون مع المحققين، فيما لا تزال ملابساته قيد التحقيق. ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن كيفية وقوع الاصطدام، كما لم يُكشف عن توجيه اتهامات للسائق.

وكانت هاردي وايت أكبر المقيمين سناً في بلدة إسيكس، وقد حصلت عام 2023 على عصا " بوست"، وهو تكريم تقليدي يُمنح لأكبر سكان البلدة سناً، ويعود تاريخه إلى عام 1909.

ونعاها السن التابع لمجلس الشيخوخة في إسيكس، حيث كانت عضواً ناشطاً، مشيراً إلى أنها كانت شخصية مميزة، وأن ابتسامتها كانت تضفي أجواءً إيجابية على اللقاءات والتجمعات. وأضاف المركز أنها كانت تحب الطبيعة والوجود .

وعلى وقع الحادث، خفّضت بلدة إسيكس أعلامها إلى منتصف السارية اعتباراً من 18 تشرين الثاني، على أن يستمر ذلك حتى 27 منه، تكريماً لذكراها.