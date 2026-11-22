كشفت السيدة الأميركية الأولى أنها تحثّ نجلها بارون، البالغ 20 عاماً، على الحذر في المواعدة والعلاقات العاطفية، مؤكدةً أنه يبقى في مقدّمة أولوياتها.

وقالت في سلسلتها الوثائقية " : السلسلة"، المعروضة على "برايم فيديو": "أقول له دائماً إن العالم مليء بالمخاطر، وعليه أن يكون حذراً". وأوضحت أن التواصل بينهما مفتوح وصريح، وأنها تحرص على دعمه والوقوف إلى جانبه، ممازحةً بأنها أم "رائعة وعصرية".

ويدرس بارون في السنة الثالثة بكلية ستيرن لإدارة الأعمال في ، ويُبقي تفاصيل حياته العاطفية بعيدة عن العلن. وكان موقع "Page Six" قد نقل عام 2025 عن مصدر مطلع أنه أغلق طابقاً كاملاً في بنيويورك لقضاء موعد عاطفي، لأسباب أمنية.

وسبق لميلانيا أن وصفت نجلها، في فيلمها الوثائقي الذي عُرض في كانون الثاني الماضي، بأنه يتمتع بثقة كبيرة بالنفس و"عقل استثنائي"، معربةً عن رغبتها في أن يشقّ طريقه الخاص.