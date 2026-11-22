حققت ساعة جيب عُثر عليها مع جثمان إحدى ضحايا سفينة "تايتانيك" سعراً بلغ 250 ألف جنيه إسترليني في مزاد أقيم في ، متجاوزة التقديرات الأولية، لتسجل رقماً قياسياً جديداً لأحد مقتنيات ركاب الدرجة الثالثة في السفينة المنكوبة.

وتعود الساعة إلى ماري مانغان، وهي راكبة إيرلندية كانت تبلغ 32 عاماً عندما غرقت السفينة في نيسان 1912، بعدما اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط ، ما أدى إلى وفاة نحو 1500 شخص.

وكانت مانغان قد انتقلت إلى ، ثم عادت إلى إيرلندا مطلع عام 1912 لزيارة عائلتها، قبل أن تصعد إلى "تايتانيك" من ميناء كوينزتاون، ضمن مجموعة من المسافرين القادمين من مقاطعة الإيرلندية، المعروفة باسم "مجموعة الأربعة عشر من أديرغول".

وعُثر على الساعة، المصنوعة من معدن أصفر والمنقوش عليها الحرفان الأولان من اسمها، "MM"، مع جثمان مانغان، الذي انتشلته سفينة "ماكاي بينيت" قبل أن يُدفن في البحر في 22 نيسان 1912. وأُعيدت الساعة إلى عائلتها مع مقتنياتها الشخصية، وبقيت محفوظة لديها حتى عرضها للبيع في مزاد دار "هنري ألدريدج آند سون" في ديفايز بمقاطعة ويلتشير ، يوم 21 تشرين الثاني.

وكانت الساعة قد عُرضت لأسابيع عدة في متحف "تايتانيك بلفاست"، إلى جانب مقتنيات أخرى تعود إلى مانغان. وأظهرت آثار التآكل التي لحقت بها نتيجة بقائها في مياه شمال المحيط الأطلسي، فيما توقفت آليتها عند اللحظة التي غمرتها فيها المياه خلال غرق السفينة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الساعة كانت أبرز القطع التي بيعت في المزاد، إذ تجاوز سعرها التقدير الأولي البالغ 60 ألف جنيه إسترليني، كما سجلت أعلى سعر يُدفع مقابل قطعة تعود إلى أحد ركاب الدرجة الثالثة من "تايتانيك".

وشمل المزاد أكثر من 100 قطعة مرتبطة بالسفينة، بينها خاتم ألماس كانت ترتديه الراكبة الشهيرة لوسي داف غوردون، وبيع مقابل 140 ألف جنيه إسترليني، ورسالة مفصلة كتبها الراكب رامون أرتاغافيتيا غوميز على متن السفينة، وعُثر عليها مع جثمانه، وبيعت مقابل 80 ألف جنيه.

كما بيعت وثيقة تأمين مرتبطة بالسفينة مقابل 27 ألف جنيه، وتذكرة نادرة مقابل 45,500 جنيه، وبطاقة بريدية كتبها مشغل الاتصالات اللاسلكية جاك فيليبس قبل غرق السفينة بأربعة أيام، مقابل نحو 32 ألف جنيه إسترليني.

دار المزادات أندرو ألدريدج إن الإقبال على هذه المقتنيات يعكس استمرار الاهتمام العالمي بقصة "تايتانيك"، مشيراً إلى أن هذه القطع تحافظ على ذكريات الأشخاص الذين كانوا على متنها، وتعيد تسليط الضوء على قصصهم بعد أكثر من قرن على الكارثة.